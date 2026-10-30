Український прикордонний контроль тепер буде на території Молдови: що зміниться для туристів

Український прикордонний контроль буде у Молдові / Колаж 24 Каналу
Молдова погодилася на український прикордонний контроль на своїй території у двох пунктах пропуску. Відтепер він відбуватиметься у пунктах "Крива – Мамалига" та "Мирне – Табаки".
Спільний прикордонний контроль у двох пунктах пропуску поки що не запрацював, адже спершу потрібно створити умови для роботи українських контрольних органів. Про це повідомила Держприкордонслужба, пише "Новини.LIVE".
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Що відомо про український прикордонний контроль у Молдові?
Для початку роботи українського прикордонного контролю на пунктах "Крива – Мамалига" та "Мирне – Табаки" потрібно також підписати міжвідомчі документи, і поки що дати запуску у відомствах не називають.
Цей формат має суттєво скоротити час перетину кордону, а також зменшити ризики для людей та персоналу під час російських обстрілів українських пунктів пропуску. Водночас вже відомо, що вимоги до документів під час перетину кордону залишаються незмінними.
Також у ДПСУ наголосили, що роботу українського прикордонного контролю на території пунктів пропуску в Молдові розглядають не лише як тимчасовий захід через атаки, а як подальше вдосконалення прикордонного й митного контролю.
На території Польщі тим часом спільний контроль вже діє у 5 пунктах пропуску, а ось переговори з Румунією щодо подібного формату ще не розпочалися.
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