Несподіване правило Ryanair щодо подарунків в багажі: можуть не пустити на рейс

Чимало людей останніми роками планують зимові подорожі – це допомагає уникнути напруженого літнього сезону, а також дає унікальну можливість побачити засніжені та казкові краєвиди.

Під час зимових подорожей чимало людей везуть подарунки додому чи за кордон – та лоукостер Ryanair попереджає про маловідоме правило щодо подарунків, через яке можуть виникнути проблеми з контролем безпеки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Яке є правило щодо подарунків у Ryanair?

Якщо ви плануєте подорожувати літаком взимку та везти комусь подарунки, потрібно звернути увагу на одне дуже важливе, але маловідоме правило. У авіакомпанії застерігають від загортання святкових подарунків – адже це може призвести до несподіваних проблем під час проходження контролю безпеки.

Різдво – це один з найнапруженіших періодів для подорожей, і в аеропортах попереджають, що кількість пасажирів різко зростає – а контроль безпеки може затримуватися з несподіваної причини: великої кількості подарунків у багажі.

Перед тим як класти подарунки у валізу, не слід загортати їх у подарунковий папір – краще класти у валізу незапакованими та відкласти святкове оздоблення коробок до періоду після подорожі. Особливо уважними щодо цього правила варто бути у випадку, якщо подарунки лежать не в зареєстрованому багажі, а у ручній поклажі, пише Mirror.

Не витрачайте години на складне пакування подарунків для перевезення в ручній поклажі. Загорнуті подарунки можуть бути відкриті, обшукані та перевірені співробітниками служби безпеки аеропорту,

– попередили в авіакомпанії.

Навіть попри наявність в аеропортах сканерів безпеки, персонал аеропорту все ще може відкривати валізу та оглядати певні предмети – а це значить, що пакувальний папір можуть зняти ще до того, як ваші подарунки потраплять під ялинку. Окрім того, в авіакомпанії порадили цінні подарунки класти незапакованими у ручну поклажу, а не залишати у валізі – адже завжди є ризик втрати багажу.



Подарунки не варто загортати перед польотом / Фото Pexels

Ще одне важливе нагадування – не варто класти у ручну поклажу предмети, схожі на зброю, навіть якщо це лише іграшковий пістолет, дитяча рогатка чи дерев'яний меч – це може спричинити ускладнення на пунктах контролю безпеки.

