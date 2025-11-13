У популярному місті Європи туристів стало більше, ніж місцевих: як це сталося

Одне з найкрасивіших міст Європи та навіть світу зараз переживає неймовірний туристичний бум. Втім, він не йде на користь місцевим мешканцям – і чимало з них покидають місто назавжди.

Протягом останніх років місцеві мешканці Венеції почуваються "іноземцями у власних домівках", повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Чому місцеві мешканці покидають Венецію?

Лише 2024 року Венеція, що відома також як "плавуче місто", прийняла рекордні 38,8 мільйона туристів – і це навіть попри те, що для мандрівників запровадили обов'язковий податок у 5 чи 10 євро для того, аби взагалі потрапити до Венеції.

Статистика за це літо ще недоступна – втім, чимало факторів вказують на те, що кількість туристів продовжує зростати, адже чимало інших популярних місць відпочинку також відчули на собі сплеск попиту. Втім, за переповненими вулицями Венеції ховається ще одна тенденція останніх років – скорочення місцевого населення.

Наразі в історичному центрі Венеції проживає всього 47 995 людей. І місцевий вчитель Маттео Секкі повідомив, що з 25 учнів його класу залишилося всього шестеро, пише The I Paper.

Час від часу я почуваюся іноземцем у власному домі і часто думаю, де я,

– заявив він.

Згідно з дослідженнями активіста, населення Венеції впало до історичного мінімуму – і лише з 1950-х років понад 12 000 людей переїхали з міста. Він помітив, що у парках стало значно менше дітей.

Також магазини зовсім інші. Раніше були пекарні, супермаркети... Але зараз є лише магазини для туристів і купа сувенірних крамниць. Також навколо купа кондитерських, і я справді цього не розумію,

– додав він.

Мер міста Луїджі Бруньяро підтвердив, що туристичний податок продовжиться й наступного року у вересні та діятиме на шість днів довше, ніж 2025 року. Лише цьогоріч місто заробило на податках 5,4 мільйона євро, стягнувши його з понад 720 000 туристів, що подорожували на один день.

