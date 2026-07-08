Одній категорії працівників стаж нараховуватимуть по-новому: зміни Трудового кодексу в Польщі

У польській гірничодобувній групі (PGG) заявили про запровадження нових правил для обчислення трудового стажу. Це відбулося після внесення змін до Трудового кодексу Польщі.

Вже відтепер до стажу працівників з гірничодобувної справи включатимуть не тільки періоди роботи за трудовими договорами, але й кілька інших форм професійної діяльності, пише InPoland.

Цікаво Названо найкомфортніші міста світу: на якому місці опинився Київ

Що зміниться у нарахуванні стажу у Польщі?

Нові норми вказують, що до трудового стажу зараховуватимуться не тільки трудові договори, а також:

договори доручення;

агентські договори;

час ведення підприємницької діяльності;

інші види професійної діяльності, визначені законом.

Та для підтвердження таких періодів праці та зарахування їх до загального стажу працівникам потрібно отримати довідки від Закладу соціального страхування Польщі – ZUS. Оформити їх можна через електронний сервіс PUE/eZUS.

Компанія вже почала оновлювати кадрові дані працівників, що подали усі потрібні документи.

У Гірничодобувній групі повідомили, що таке розширення правил стало результатом внесення змін до Трудового кодексу та окремої угоди між керівництвом компанії та профспілками. Внутрішні положення підприємства й раніше регулювали окремі питання щодо трудового стажу, але нові правила все ж забезпечать єдиний і прозорий підхід до нарахування усіх виплат.

Поправка до Трудового кодексу почали впроваджувати поетапно. Для державного сектору вони набули чинності ще з 1 січні 2026 року, а ось для приватного – 1 травня. Працівники вже можуть подати документи, що підтверджують різні види професійної діяльності.

Важливо! Оновлений трудовий стаж впливатиме і на право на довшу щорічну відпустку, надбавки за вислугу років та можливості щодо кар'єрного зростання.