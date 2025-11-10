"Мордор у вогні": у новозеландському парку, де знімали "Володаря перснів", спалахнула пожежа
- У Tongariro National Park в Новій Зеландії горить лісова пожежа, яка охопила близько 2 500 гектарів території, змусивши евакуювати десятки туристів і мешканців.
- В операції з гасіння пожежі беруть участь наземні та повітряні сили, проте лише 20% площі поки що контролюється.
Один з найвідоміших національних парків Нової Зеландії – Tongariro National Park – охопила лісова пожежа. Вона вже знищила тисячі гектарів зелених масивів.
Яка ситуація у національному парку зараз – розкаже 24 Канал з посиланням на Reuters.
Що відбувається у національному парку Тонґаріро?
Пожежа розгорілася у центральній частині Північного острова, охопивши приблизно 2 500 гектарів території парку. Наразі вже створили зону евакуації: десятки туристів і мешканців прилеглих сіл були змушені залишити свої локації через загрозу поширення вогню та щільний стовп диму.
Очевидці вже назвали пожежу справжнім пеклом, а у соцмережах пишуть "ласкаво просимо до Мордору".
Що відомо про національний парк?
Локація національного парку Тонґаріро відома не лише своєю природою, а й тим, що саме тут – на тлі гір та лавових полів – знімалася культова трилогія "Володар перснів". Для туристів це місце стало не лише краєвидом, а й символом – тож масштабна пожежа може мати наслідки і для міжнародного туризму.
Операція з гасіння: останні новини
Як пише Xinhua News, у гасінні беруть участь численні наземні та повітряні сили: гелікоптери, літаки, пожежні бригади вже працюють у зоні. Проте наразі пожежа локалізована лише на частковому рівні – близько 20% площі контрольовано.
Пожежа розгорілася у центральній частині Північного острова / Фото Xinhua News
Найсильніша за останні 60 років лісова пожежа у Новій Зеландії
- У лютому 2019 році ми писали, що у Новій Зеландії розгорілася найсильніша лісова пожежа за останні 60 років. Вогонь, який почався поблизу міста Вейрау-Веллі (Wakefield) у регіоні Тасман, знищив тисячі гектарів лісу та сільськогосподарських угідь. Тоді пожежа охопила понад 2 300 гектарів території.
- В операції з гасіння брали участь понад 150 пожежників, 23 вертольоти та 2 літаки. Це була найбільша повітряна операція в історії країни на той момент.