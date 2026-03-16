Уроки тривають по півтори години: українка розповіла про особливості італійських шкіл
- В Італії початкова школа триває 5 років, середня – 3 роки, старша – 5 років, уроки тривають по півтори години і закінчуються о 15:35.
- Освіта є інклюзивною, класи мають спеціальні умови, а діти вивчають релігію за згоди батьків та не ведуть щоденників.
Українка, що переїхала до Італії, дуже швидко помітила, що навчання в цій країні дуже відрізняється від української освіти. Наприклад, навіть маленькі діти вивчають географію, геометрію тощо.
Якщо ви переїжджаєте до Італії з дітьми, слід підготуватися до того, що і школи, і дитячі садочки у цій країні не такі, як в Україні. Наприклад, усі ясла тут приватні, а віддати дитину до садочка можна лише з трьох років, повідомляє yurkovskaya_l.
Як діти навчаються в Італії?
Діти відправляються до початкової школи у 6 років, і в Італії вона має назву scuola elementare. Навчаються вони там протягом 5 років. Після цього є три роки навчання у середній школі та п'ять років – у старшій школі.
Канікули протягом навчального року в Італії є всього двічі на рік – на різдвяні та великодні свята.
Всі класи є інклюзивними – тобто незалежно від стану здоров'я дитини їй гарантовані спеціальні умови для навчання. У школі мого сина навіть є ліфт для діток з особливими фізичними потребами,
– поділилася українка.
Але це ще далеко не усі відмінності. Зокрема, вже у молодшій школі один урок триває майже півтори години, а навчання завершується лише о 15:35. Діти прибувають до школи на спеціальних автобусах – за них платять батьки щомісяця.
В третьому класі вони вже вчать географію, науку, геометрію та історію. Також за згоди батьків діти і в садочку, і в школі вивчають релігію,
– додала блогерка.
З самого початку навчання діти використовують зошити формату А4, а щоденників немає взагалі. Діти не мусять записувати розклад, і від них не вимагають читання на швидкість чи каліграфічного письма.
Відрізняються також батьківські збори: вони проводяться приблизно 4 рази на рік окремо з кожними батьками. А ось персональних чатів з вчителями немає взагалі.
