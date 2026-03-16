Уроки тривають по півтори години: українка розповіла про особливості італійських шкіл

Українка, що переїхала до Італії, дуже швидко помітила, що навчання в цій країні дуже відрізняється від української освіти. Наприклад, навіть маленькі діти вивчають географію, геометрію тощо.

Якщо ви переїжджаєте до Італії з дітьми, слід підготуватися до того, що і школи, і дитячі садочки у цій країні не такі, як в Україні. Наприклад, усі ясла тут приватні, а віддати дитину до садочка можна лише з трьох років, повідомляє yurkovskaya_l.

Як діти навчаються в Італії?

Діти відправляються до початкової школи у 6 років, і в Італії вона має назву scuola elementare. Навчаються вони там протягом 5 років. Після цього є три роки навчання у середній школі та п'ять років – у старшій школі.

Канікули протягом навчального року в Італії є всього двічі на рік – на різдвяні та великодні свята.

Всі класи є інклюзивними – тобто незалежно від стану здоров'я дитини їй гарантовані спеціальні умови для навчання. У школі мого сина навіть є ліфт для діток з особливими фізичними потребами,

– поділилася українка.

Але це ще далеко не усі відмінності. Зокрема, вже у молодшій школі один урок триває майже півтори години, а навчання завершується лише о 15:35. Діти прибувають до школи на спеціальних автобусах – за них платять батьки щомісяця.

В третьому класі вони вже вчать географію, науку, геометрію та історію. Також за згоди батьків діти і в садочку, і в школі вивчають релігію,

– додала блогерка.

З самого початку навчання діти використовують зошити формату А4, а щоденників немає взагалі. Діти не мусять записувати розклад, і від них не вимагають читання на швидкість чи каліграфічного письма.

Відрізняються також батьківські збори: вони проводяться приблизно 4 рази на рік окремо з кожними батьками. А ось персональних чатів з вчителями немає взагалі.

