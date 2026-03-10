Без проблем залишають на другий рік: українка розповіла про навчання в іспанській школі

Українка Віра переїхала до Іспанії, а її син навчається у місцевій старшій школі – тож жінка швидко помітила, що місцева система освіти досить сильно відрізняється від української.

Українка розповіла, що на уроках в іспанській школі часто шумно, а домашнього завдання дають дуже мало – втім, це не означає, що програма проста. А чимало дітей з України змушені залишатися на другий рік, повідомляє vira_vovchuk.

Як навчаються діти в іспанських школах?

Син українки навчається в старшій іспанській школі, що в цій країні має назву Instituto. І лише в його класі четверо дітей проходять програму року вже вдруге. Там не лише українці, але й іспанці.

Втім, діти українців часто змушені повторювати рік навчання через те, що переводяться до місцевої школи серед навчального року та просто не встигають вивчити мову на достатньому рівні, аби отримувати гарні оцінки.

Але тут в Іспанії до цього ставляться дуже спокійно, це дуже звичне явище, що дитина залишається ще раз на один рік в тому самому класі,

– поділилася жінка.

Також в Іспанії обов'язковим є навчання лише до 16 років – тож якщо переїжджати з України, коли дитині вже виповнилося 17, існує ймовірність, що її можуть не взяти до місцевої школи, пише Expatica.

Українка розповіла про навчання в іспанській школі: дивіться відео

В такому випадку блогерка радить закінчувати навчання в українській школі онлайн, і тоді з цим дипломом про середню освіту вже вступати до місцевих університетів.

Навчання онлайн в іспанських школах заборонене. Тут немає такої опції на відміну від України – лише очна присутність,

– поділилася жінка.

Також українка помітила, що з кожним роком навчання в Іспанії ускладнюється, і старшокласникам доводиться проводити в школі чимало часу. У шкільній програмі з'являються досить специфічні предмети, як-от філософія та креслення, які під силу далеко не усім учням.

