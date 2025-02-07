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Закордон Життя за кордоном Не Швейцарія: яка країна світу найбагатша
7 лютого, 13:39
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Не Швейцарія: яка країна світу найбагатша

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Люксембург визнаний найбагатшою країною світу за ВВП на душу населення, який становить 143 742 доларів.
  • Країна є важливим фінансовим центром з понад 200 банками та 1 000 інвестиційними фондами, приваблюючи значні іноземні інвестиції.
  • Цікаво, що Швейцарія посіла аж 7 місце у рейтингу "найбагатших" країн.

Країни світу демонструють своє багатство через різноманітні культурні пам'ятки, традиції та присутність міжнародних компаній й інвесторів. Однак, одним з найважливіших показників, який суттєво впливає на економічний стан держави, є її валовий внутрішній продукт (ВВП). Саме він слугує ключовим індикатором "багатства".

Так, назвали найбагатші країни світу – цьогоріч "Всесвітній банкір" Швейцарія не зайняла ні першого, ні другого місця. Рейтинг з урахуванням ВВП на душу населення представив Міжнародний валютний фонд (МВФ), пише 24 Канал

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Люксембург – найбагатша країна світу

Люксембург, невелика європейська країна з населенням приблизно 653 000 осіб, посіла перше місце в останньому рейтингу Міжнародного валютного фонду. За оцінками МВФ, ВВП країни на душу населення становить 143 742 доларів.

Країна зарекомендувала себе як визначний світовий фінансовий центр, в якому працюють понад 200 банків і близько 1 000 інвестиційних фондів.

Попри обмеженість природних ресурсів і відносно низький рівень промислового розвитку, привабливе податкове середовище та висока репутація країни продовжують залучати значні іноземні інвестиції. Цей приплив капіталу дозволив Люксембургу зберегти провідні позиції за обсягом ВВП і забезпечити високий рівень життя для своїх громадян.


Люксембург / Unsplash

Економіка Люксембургу дедалі більше зосереджується на зростанні фінансового сектору та банківської галузі. Країна запровадила інвестиційні програми, які дозволяють особам отримати посвідку на проживання з можливістю отримання громадянства після 5 років проживання. Мінімальна сума інвестицій, необхідна для участі в цих програмах, становить 500 000 євро.

10 найбагатших країн світу 2024-2025

  1. Люксембург;
  2. Ірландія;
  3. Макао;
  4. Сінгапур;
  5. Катар;
  6. ОАЕ;
  7. Швейцарія;
  8. Сан-Марино;
  9. США;
  10. Норвегія.


Рейтинг найбагатших країн світу 2024-2025 / Таблиця IMF

Які критерії визначають найбагатші країни

Для складання рейтингу найбагатших країн світу експерти International Monetary Fund (IMF) покладаються на 3 основні критерії:

  1. ВВП душу населення – підсумовуються всі випущені товари та надані послуги державою протягом року і діляться кількість жителів.
  2. Диверсифікація експорту – оцінюється кількість товару, що надається експорту.
  3. Рівень інтеграції до світової фінансової системи – враховується, наскільки активно держава бере участь у міжнародній торгівлі.

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