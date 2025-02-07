Не Швейцарія: яка країна світу найбагатша
- Люксембург визнаний найбагатшою країною світу за ВВП на душу населення, який становить 143 742 доларів.
- Країна є важливим фінансовим центром з понад 200 банками та 1 000 інвестиційними фондами, приваблюючи значні іноземні інвестиції.
- Цікаво, що Швейцарія посіла аж 7 місце у рейтингу "найбагатших" країн.
Країни світу демонструють своє багатство через різноманітні культурні пам'ятки, традиції та присутність міжнародних компаній й інвесторів. Однак, одним з найважливіших показників, який суттєво впливає на економічний стан держави, є її валовий внутрішній продукт (ВВП). Саме він слугує ключовим індикатором "багатства".
Так, назвали найбагатші країни світу – цьогоріч "Всесвітній банкір" Швейцарія не зайняла ні першого, ні другого місця. Рейтинг з урахуванням ВВП на душу населення представив Міжнародний валютний фонд (МВФ), пише 24 Канал.
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Люксембург – найбагатша країна світу
Люксембург, невелика європейська країна з населенням приблизно 653 000 осіб, посіла перше місце в останньому рейтингу Міжнародного валютного фонду. За оцінками МВФ, ВВП країни на душу населення становить 143 742 доларів.
Країна зарекомендувала себе як визначний світовий фінансовий центр, в якому працюють понад 200 банків і близько 1 000 інвестиційних фондів.
Попри обмеженість природних ресурсів і відносно низький рівень промислового розвитку, привабливе податкове середовище та висока репутація країни продовжують залучати значні іноземні інвестиції. Цей приплив капіталу дозволив Люксембургу зберегти провідні позиції за обсягом ВВП і забезпечити високий рівень життя для своїх громадян.
Економіка Люксембургу дедалі більше зосереджується на зростанні фінансового сектору та банківської галузі. Країна запровадила інвестиційні програми, які дозволяють особам отримати посвідку на проживання з можливістю отримання громадянства після 5 років проживання. Мінімальна сума інвестицій, необхідна для участі в цих програмах, становить 500 000 євро.
10 найбагатших країн світу 2024-2025
- Люксембург;
- Ірландія;
- Макао;
- Сінгапур;
- Катар;
- ОАЕ;
- Швейцарія;
- Сан-Марино;
- США;
- Норвегія.
Рейтинг найбагатших країн світу 2024-2025 / Таблиця IMF
Які критерії визначають найбагатші країни
Для складання рейтингу найбагатших країн світу експерти International Monetary Fund (IMF) покладаються на 3 основні критерії:
- ВВП душу населення – підсумовуються всі випущені товари та надані послуги державою протягом року і діляться кількість жителів.
- Диверсифікація експорту – оцінюється кількість товару, що надається експорту.
- Рівень інтеграції до світової фінансової системи – враховується, наскільки активно держава бере участь у міжнародній торгівлі.
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