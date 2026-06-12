Рейтинг найбезпечніших країн світу: на якому місці Україна, Польща та Німеччина

Щороку аналітики оцінюють, наскільки безпечними є країни світу для життя, враховуючи рівень злочинності, політичну стабільність, участь у збройних конфліктах та інші важливі показники. У новому рейтингу Global Peace Index 2026 назвали держави з найвищим і найнижчим рівнем миру.

Global Peace Index 2026 розповіли, як у новому рейтингу змінилися позиції України, Польщі, Німеччини та інших країн за останній рік.

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Як змінилися дані за рік?

Цьогорічне дослідження Інституту економіки та миру охопило 163 держави та території, де проживає 99,7% населення планети.

Польща

У новому рейтингу Польща посіла 22-ге місце, продемонструвавши найбільше покращення серед усіх країн-учасниць. За рік вона піднялася одразу на 23 позиції – це найкращий результат країни за багато років.

Німеччина

Німеччина у Global Peace Index 2026 опинилася на 20-му місці, залишившись серед найбезпечніших держав світу.

Україна

Наша країна, яка вже понад чотири роки продовжує відбивати повномасштабну російську агресію, посіла 162-ге місце із 163 можливих. Попри те, що країна увійшла до п'ятірки держав, які найбільше покращили свої показники порівняно з попереднім роком, війна продовжує суттєво впливати на загальний рівень безпеки.

Цікаво! Найнебезпечнішою країною світу визнано Росію.



Які країни опинилися вкінці рейтингу / Фото Global Peace Index 2026

Які ситуація у світі загалом?

У звіті зазначається, що глобальний рівень миру за рік погіршився на 0,7%. Безпека знизилася у 99 країнах, тоді як покращення зафіксували лише у 62. Експерти пов'язують це насамперед зі збільшенням кількості збройних конфліктів.

За даними авторів дослідження, нині у світі відбувається більше воєн і конфліктів, ніж будь-коли після завершення Другої світової війни. Серед подій, які найбільше вплинули на цьогорічний рейтинг, назвали:

громадянську війну в Судані,

війну Росії проти України,

а також загострення між Ізраїлем, США та Іраном.

Крім того, 119 країн сьогодні є менш мирними, ніж у 2008 році.

Які країни є найбезпечнішими?

Найбезпечніші країни світу у 2026 році:

Ісландія;

Нова Зеландія;

Швейцарія;

Австрія;

Сінгапур;

Португалія;

Данія;

Словенія;

Фінляндія;

Чехія.

Важливо! Ісландія вже 19-й рік поспіль** утримує статус найбільш мирної країни світу. Експерти пояснюють це відсутністю регулярної армії, дуже низьким рівнем злочинності та високою суспільною довірою.

До десятки найбезпечніших держав також увійшли переважно країни Європи, що дозволило Західній та Центральній Європі зберегти статус найспокійнішого регіону світу.