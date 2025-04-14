Не Китай: у якій країні найбільше населення

Населення цієї країни становить понад 1,438 мільярда. Проте Китай, який довгий час був лідером за за цим показником, відстав не сильно – там проживають 1,411 мільярда людей.

Наразі найбільше населення в Індії. Вона обігнала Китай ще у 2023 році. Про це пише 24 Канал.

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Чому в Індії активно зростає населення

Індія – дуже велика країна, яка посідає 7 місце за розміром у світі. Крім цього, там досить комфортний клімат для життя.

Традиційно індійські сім'ї мали багато дітей. У багатьох регіонах ще досі вважається, що чим більше дітей, тим більше підтримки у старості.

Крім цього, за останні півстоліття медицина в Індії значно покращилась, тож рівень дитячої смертності знизився, а тривалість життя підвищилась.

Також багато людей переїжджають у міста. І великі міста, як Делі, Мумбаї чи Бенгалуру, постійно розширюються.



Індія – найбільш населена країна світу / Pexels

Звісно, перенаселеність країни має свої мінуси, як от: перевантаження мегаполісів, збільшення забрудненості повітря, нестача води та проблеми з рівним доступом до медицини.

Але Індія поступово реформується, вдало використовуючи "демографічне вікно можливостей", адже чим більше молодих людей – тим більше потенційної робочої сили.

Зокрема країна активно розвиває сектори ІТ, послуг та промисловості. Бенгалуру, наприклад, називають "індійською Кремнієвою долиною".

А для того, щоб пригальмувати активний ріст населення, уряди впроваджують програми з інформування про планування сім'ї, контрацепцію та освіту жінок.