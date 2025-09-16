Коли мандрівники заселяються в готелі, багато з них інстинктивно оцінюють чистоту своїх помешкань, ретельно оглядаючи все – від туалету до ліжка. Однак, часто те, що здається чистим, на перший погляд, необов'язково таке насправді.

Так, менеджерка з прибирання готелю Елліана поділилася списком речей у готельному номері, які їй "ніколи не казали прибирати". Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Які речі в номері майже ніколи не прибирають?

Це стосується звичайних речей, якими ми користуємося щодня, включаючи посуд для пиття і ліжка, на яких ми спимо. За словами прибиральниці, яка опублікувала відповідне відео у своєму TikTok @ellianamadridssss, мовиться про наступних 5 предметів:

кавоварка; наматрацник; ковдра; постільна білизна; подушки.

Одкровення Елліани про чистоту в готелях викликали хвилю шоку. У коментарях один з користувачів, який стверджував, що має досвід прибирання в п'ятизіркових готелях, засвідчив правдивість тверджень дівчини. Також застеріг від використання скляних чашок у номерах.



Яких предметів в номері краще не торкатися / Фото Unsplash

Це стосується і постільної білизни – її не змінюють щоразу, якщо вона не виглядає брудною. Наволочки рекомендують мати свої.

Хоча це не означає, що ці предмети ніколи не чистяться – оскільки практика відрізняється в різних готелях та окремих покоївках – це все ж таки змусило багатьох гостей хвилюватися щодо того, на чому вони сплять і з чого п'ють,

– йдеться у повідомленні.

Тим часом деякі користувачі поділилися власними стратегіями забезпечення чистоти в готелі. Один з них має тактику навмисного розливання напою на ліжко перед виходом з номера. Це гарантує, що йому замінять на свіжу до того як він повернеться.

Які ще готельні секрети варто знати?