Когда путешественники заселяются в отели, многие из них инстинктивно оценивают чистоту своих жилищ, тщательно осматривая все – от туалета до кровати. Однако, часто то, что кажется чистым, на первый взгляд, необязательно таково на самом деле.

Так, менеджер по уборке отеля Эллиана поделилась списком вещей в гостиничном номере, которые ей "никогда не говорили убирать". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Читайте также Дадут худший номер в отеле: вот одна распространенная ошибка при бронировании

Какие вещи в номере почти никогда не убирают?

Это касается обычных вещей, которыми мы пользуемся ежедневно, включая посуду для питья и кровати, где мы спим. По словам уборщицы, которая опубликовала соответствующее видео в своем TikTok @ellianamadridssss, говорится о следующих 5 предметах:

кофеварка; наматрасник; одеяло; постельное бельё; подушки.

Откровения Эллианы о чистоте в отелях вызвали волну шока. В комментариях один из пользователей, который утверждал, что имеет опыт уборки в пятизвездочных отелях, засвидетельствовал правдивость утверждений девушки. Также предостерег от использования стеклянных чашек в номерах.



Каких предметов в номере лучше не касаться / Фото Unsplash

Это касается и постельного белья – его не меняют каждый раз, если оно не выглядит грязным. Наволочки рекомендуют иметь свои.

Хотя это не означает, что эти предметы никогда не чистятся – поскольку практика отличается в разных отелях и отдельных горничных – это все же заставило многих гостей волноваться относительно того, на чем они спят и из чего пьют,

– говорится в сообщении.

Между тем некоторые пользователи поделились собственными стратегиями обеспечения чистоты в отеле. Один из них имеет тактику намеренного разливания напитка на кровать перед выходом из номера. Это гарантирует, что ему заменят на свежую до того как он вернется.

Какие еще гостиничные секреты стоит знать?