Иногда судьба вашего гостиничного номера решается еще в момент бронирования – и одна неочевидная ошибка может привести к тому, что номер будет хуже, чем хотелось бы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Какую ошибку часто допускают в бронировании номера?

Основная ошибка, о которой большинство людей даже не подозревают – это бронирование номеров через сторонний сайт. Это часто приводит к тому, что вы получаете худший номер, чем если бы бронировали непосредственно.

Кроме того, сторонние сайты часто еще и взимают до 25% комиссии – и поэтому отели предпочитают, чтобы в них бронировали непосредственно. Как следствие, в таком случае они часто предоставляют скидки, дополнительные услуги и лучший выбор номеров.

Например, есть отели, которые позволяют выбрать номер, когда вы бронируете непосредственно. Стоит учитывать, что хоть бронирование через третьих лиц еще не означает, что вы обязательно получите худший номер, и все же вы не сможете воспользоваться преимуществами, которые предоставляются при бронировании непосредственно в отеле.

Кроме того, прямое бронирование также означает, что вы получите лучшую цену за свой номер.

