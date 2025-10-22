Ці 2 речі в готелях практично ніколи не перуть: туристи й не здогадуються

Після поселення в готель найбільше хочеться забути про багаж та відпочити з дороги. І чимало туристів помилково припускають, що їхні номери абсолютно чисті – втім, це не зовсім так.

Деяких речей в номері без особливої потреби краще не торкатися – адже часто під час прибирання готельний персонал просто пропускає їх, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво Відтепер на Гелловін – без чорних котів: в іспанському місті ввели незвичну заборону

Які речі в готельних номерах брудні?

Після поселення у готель більшість мандрівників відкладають валізу та одразу ж лягають на те, що видається чистим, ідеально застеленим ліжком. Та за гарно розправленими подушками і білосніжними простирадлами часто ховається не дуже приємний секрет.

Гості, які очікують ретельного прибирання у номері, навіть не підозрюють, що кілька дрібничок у готелях не чистяться майже ніколи. Зазвичай це відбувається через те, що гості змінюються дуже швидко, і покоївкам просто не вистачає часу на досить ретельне прибирання.

І один з предметів, який найчастіше пропускають під час чищення є практично на кожному готельному ліжку. Верхні ковдри не перуться регулярно, тому намагайтеся не лежати прямо на них. Зважайте, що інші гості раніше сиділи на них, і, ймовірно, ставили на них багаж.

Окрім того, немає жодних вимог щодо обов'язкового прання готельних пледів та декоративних доріжок після кожного гостя, тож зазвичай замінюють тільки постільну білизну – простирадла, підковдри та наволочки.

І ще одна річ, про яку більшість людей навіть не здогадуються – зазвичай в готелях не замінюють склянки для води, тож з них, ймовірно, вже хтось пив. І краще помити склянку самостійно перед тим, як її використовувати, або ж попросити замінити її.

Та це не всі брудні точки готелів, пише Travel+Leisure. Для того, аби не зіштовхнутися з неприємними сюрпризами, варто придивитися до ще кількох предметів у номері. Зокрема, зазвичай брудними виявляються:

декоративні подушки;

поверхні, яких часто торкаються – перемикачі світла, пульти, телефони;

барний посуд у шухлядах.

Що ще потрібно знати туристам?