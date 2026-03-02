Різниця колосальна: ось яка країна найдешевша та найдорожча в Європі

Індекси рівня цін досить добре показують, наскільки дорого чи дешево жити у тій чи іншій країні. І різниця між найдешевшою та найдорожчою країною континенту досить серйозна.

Ціни суттєво різняться навіть між сусідніми країнами Європи – як-от між Австрією та Угорщиною та Польщею й Німеччиною. Тож перед тим, як обирати країну для життя, слід зважити на цей дуже серйозний фактор, пише Euronews.

Які країни у Європі найдорожчі та найдешевші?

Певно, для багатьох не стане сюрпризом те, що Швейцарія й надалі залишається найдорожчою країною Європи – ціни там на 184% вищі, ніж середній показник по ЄС. Натомість найдешевшою країною є Туреччина – там ціни складають всього 47% від середньої вартості життя у Євросоюзі.



Швейцарія – найдорожча країна Європи / Фото Pexels

Це одне робить Швейцарію в 3,9 раза дорожчою за Туреччину. Зокрема, одній людині у Швейцарії на місяць потрібно 1 526 євро, не рахуючи вартість оренди. Натомість у Туреччині можна жити місяць всього на 552 євро.

Та якщо оцінювати лише країни, що входять до ЄС, тоді звання найдорожчої країни переходить до Люксембургу – ціни там на 51% вищі, ніж середні. А ось звання найдешевших країн ділять 2, що розташовані неподалік від України – Румунія та Болгарія.

Втім, чимало експатів з, наприклад, США, обирають для життя не Румунію чи Болгарію, а ще одну відносно дешеву країну ЄС – Хорватію. Річ у тім, що там можна отримати візу цифрового кочівника, пише Relocate me. А з нею протягом року можна взагалі не сплачувати податків – і це робить Хорватію надзвичайно вигідною для переїзду. Окрім того, ціни там порівняно з багатьма іншими країнами ЄС залишаються досить низькими.

Що ще про ціни в Європі слід знати?