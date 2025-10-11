Чимало українців зараз переїжджають за кордон, і найважливішим у цьому процесі є вибір країни. І є одна держава ЄС, про яку більшість людей навіть не замислюються – втім, вона може приємно здивувати.

Українка, що переїхала за кордон, розповіла про одну несподівану країну ЄС, яку вважає найкращою для переїзду, повідомляє 24 Канал з посиланням на americation_. І ця країна – Румунія.

Цікаво Поступовий відхід зі статусу тимчасового захисту: у ЄС готують рекомендації щодо українців

Які є переваги життя у Румунії?

У 2025 році Румунія – це країна номер один за освоєнням європейських коштів.

Мільярди євро вже пішли на дороги, лікарні, цифровізацію та підтримку бізнесу,

– поділилася українка.

І вона також розповіла, що справді відчуває цей розвиток, і він відбувається просто "шаленими темпами". Окрім того, за останні 20 років саме Румунія займає друге місце у Європі за ростом ВВП.

Мені часто пишуть: Румунія – це біднота, цигани. Але як людина, що жила в шести країнах як мігрант, а не як турист, і була тут ще 10 років тому, я бачу колосальні зміни,

– додала блогерка.

Кому підійде життя у Румунії?

За словами українки їхати у Румунію варто лише тим людям, що готові інтегруватися та вчити мову. Переваги життя у країні для неї очевидні: не тільки безпека та відносно низькі ціни на житло й продукти, але й близькість до рідних.

Українка розповіла про життя у Румунії: дивіться відео

Окрім того, люди дуже доброзичливі, і це ще один великий плюс. Та для людей, що не хочуть вивчати місцеву мову, країна не підійде: заробітна плата у такому випадку варіюватиметься між 800–850 євро до податків, що складають там 45%.

Ця країна найкраще підійде для тих, хто має віддалену роботу, або пасивний дохід,

– поділилася дівчина.

Що ще потрібно знати про життя за кордоном?