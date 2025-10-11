"Большинство даже не рассматривает, а зря": украинка назвала лучшую страну ЕС для переезда
- Украинка рассказала, что Румыния является лучшей страной ЕС для переезда, отмечая ее стремительное развитие и освоение европейских средств.
- Жизнь в Румынии подходит тем, кто готов интегрироваться и учить местный язык, поскольку страна предлагает безопасность, низкие цены на жилье и продукты, а также доброжелательных людей.
Многие украинцы сейчас переезжают за границу, и самым важным в этом процессе является выбор страны. И есть одно государство ЕС, о котором большинство людей даже не задумываются – впрочем, оно может приятно удивить.
Украинка, переехавшая за границу, рассказала об одной неожиданной стране ЕС, которую считает лучшей для переезда, сообщает 24 Канал со ссылкой на americation_. И эта страна – Румыния.
Интересно Постепенный уход из статуса временной защиты: в ЕС готовят рекомендации по украинцам
Какие есть преимущества жизни в Румынии?
В 2025 году Румыния – это страна номер один по освоению европейских средств.
Миллиарды евро уже пошли на дороги, больницы, цифровизацию и поддержку бизнеса,
– поделилась украинка.
И она также рассказала, что действительно чувствует это развитие, и оно происходит просто "бешеными темпами". Кроме того, за последние 20 лет именно Румыния занимает второе место в Европе по росту ВВП.
Мне часто пишут: Румыния – это беднота, цыгане. Но как человек, живший в шести странах как мигрант, а не как турист, и был здесь еще 10 лет назад, я вижу колоссальные изменения,
– добавила блогерша.
Кому подойдет жизнь в Румынии?
По словам украинки ехать в Румынию стоит только тем людям, что готовы интегрироваться и учить язык. Преимущества жизни в стране для нее очевидны: не только безопасность и относительно низкие цены на жилье и продукты, но и близость к родным.
Украинка рассказала о жизни в Румынии: смотрите видео
Кроме того, люди очень доброжелательные, и это еще один большой плюс. Но для людей, которые не хотят изучать местный язык, страна не подойдет: заработная плата в таком случае будет варьироваться между 800–850 евро до налогов, составляющих там 45%.
Эта страна лучше всего подойдет для тех, кто имеет удаленную работу, или пассивный доход,
– поделилась девушка.
Что еще нужно знать о жизни за границей?
- Украинка, живущая в США, рассказала, почему американцы мало путешествуют за границу. Оказывается, их пугает незнание других языков и отличная культура. Кроме того, многие из них убеждены, что за рубежом их ожидает только "опасность и бедность".
- Различия в обычаях удивили и украинку в Германии. Ей пришлось изменить распорядок дня, ведь в стране в 20:00 улицы часто уже пусты. зато вставать приходится очень рано.