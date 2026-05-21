Це несподіване місто назване найкращим для експатів 2026 року: воно у Європі

Все більше людей з усього світу переїздять за кордон у пошуках кращої роботи, балансу між нею та відпочинком та якості життя. І столиця несподіваної країни, що має далеко не найсильнішу економіку в ЄС, виявилася найкращою для експатів.

Нове дослідження, що визначило найкраще місто для експатів, враховує навіть найбільш несподівані фактори: від охорони здоров'я до легкості в облаштування. І європейські міста домінують у рейтингу, пише Euronews.

Чому багато людей прагне жити за кордоном?

Відповідно до даних Департаменту економічних і соціальних справ ООН, наразі понад 300 мільйонів людей живуть поза межами країни народження. Ця цифра вже майже вдвічі більша, ніж 1990 року, і надалі вона лише зростатиме.

Після пандемії кількість віддалених працівників зросла, і так само стало більше й цифрових кочівників.

Хто такі цифрові кочівники?

Цифрові кочівники – це люди, що мають віддалену роботу і ведуть своє життя "кочовим" способом. Вони працюють віддалено з публічних бібліотек, кав'ярень, кооперативних приміщень чи навіть з автівок. Багато подорожують та не затримуються в одній країні чи місті надовго.

Також про переїзд до іншої країни часто замислюються пенсіонери, а кількість переїздів у зв'язку з роботою у 2026 році залишається стабільно високою.

Яке місто є найкращим для іноземців?

Наразі список від консалтингової фірми Global Citizen Solutions – це перший рейтинг 35 міст, що експати вважають найкомфортнішими. І компанія оцінює не тільки "традиційні" показники міст, але й:

вартість життя;

безпека;

якість повітря;

охорона здоров'я;

легкість облаштування;

володіння англійською мовою серед місцевих мешканців;

підвищена мобільність;

паспортна сила;

безвізовий режим.

І, після детальної оцінки багатьох міст за шкалою від 0 до 100 балів виявилося, що найбільш дружнім та зручним для експатів є Лісабон – столиця Португалії.



Лісабон – це найкраще місто для експатів у світі / Фото Pexels

Лісабон отримав 88,49 бала. Ось які ще міста потрапили до верхівки рейтингу:

Амстердам, Нідерланди;

Мельбурн, Австралія;

Відень, Австрія;

Барселона, Іспанія;

Сингапур;

Окленд, Нова Зеландія.

Чи є якісь мінуси у житті в Португалії?

Попри те, що Лісабон – це найкомфортніше місто для іноземців, на кілька речей перед переїздом слід зважити обов'язково, особливо українцям. Португалія – це досить популярна країна, але українка, що живе там вже досить давно, зізналася, що й недоліків там не вистачає.

В комплекті з неймовірною природою та чудовим кліматом йдуть також "мізерні виплати" для біженців та відсутність високооплачуваної роботи. Для українців вакансії найчастіше знаходяться саме у сфері прибирання, а мінімальна зарплата в Португалії наразі становить 920 євро – ось тільки ціни на оренду в столиці майже такі самі.