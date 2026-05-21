21 травня, 17:41
Це несподіване місто назване найкращим для експатів 2026 року: воно у Європі

Марина Блохіна
Основні тези
  • Лісабон визнано найкращим містом для експатів у 2026 році за даними Global Citizen Solutions, отримавши 88,49 бала.
  • Рейтинг враховує такі фактори, як вартість життя, безпека, якість повітря, легкість облаштування та володіння англійською мовою серед місцевих мешканців.
Все більше людей з усього світу переїздять за кордон у пошуках кращої роботи, балансу між нею та відпочинком та якості життя. І столиця несподіваної країни, що має далеко не найсильнішу економіку в ЄС, виявилася найкращою для експатів.

Нове дослідження, що визначило найкраще місто для експатів, враховує навіть найбільш несподівані фактори: від охорони здоров'я до легкості в облаштування. І європейські міста домінують у рейтингу, пише Euronews

Чому багато людей прагне жити за кордоном? 

Відповідно до даних Департаменту економічних і соціальних справ ООН, наразі понад 300 мільйонів людей живуть поза межами країни народження. Ця цифра вже майже вдвічі більша, ніж 1990 року, і надалі вона лише зростатиме. 

Після пандемії кількість віддалених працівників зросла, і так само стало більше й цифрових кочівників.

Хто такі цифрові кочівники?


Цифрові кочівники – це люди, що мають віддалену роботу і ведуть своє життя "кочовим" способом. Вони працюють віддалено з публічних бібліотек, кав'ярень, кооперативних приміщень чи навіть з автівок. Багато подорожують та не затримуються в одній країні чи місті надовго. 

Також про переїзд до іншої країни часто замислюються пенсіонери, а кількість переїздів у зв'язку з роботою у 2026 році залишається стабільно високою. 

Яке місто є найкращим для іноземців?

Наразі список від консалтингової фірми Global Citizen Solutions – це перший рейтинг 35 міст, що експати вважають найкомфортнішими. І компанія оцінює не тільки "традиційні" показники міст, але й:

  • вартість життя;
  • безпека;
  • якість повітря;
  • охорона здоров'я;
  • легкість облаштування;
  • володіння англійською мовою серед місцевих мешканців;
  • підвищена мобільність;
  • паспортна сила;
  • безвізовий режим. 

І, після детальної оцінки багатьох міст за шкалою від 0 до 100 балів виявилося, що найбільш дружнім та зручним для експатів є Лісабон – столиця Португалії


Лісабон – це найкраще місто для експатів у світі / Фото Pexels

Лісабон отримав 88,49 бала. Ось які ще міста потрапили до верхівки рейтингу:

  • Амстердам, Нідерланди;
  • Мельбурн, Австралія;
  • Відень, Австрія;
  • Барселона, Іспанія;
  • Сингапур;
  • Окленд, Нова Зеландія. 

Чи є якісь мінуси у житті в Португалії?

Попри те, що Лісабон – це найкомфортніше місто для іноземців, на кілька речей перед переїздом слід зважити обов'язково, особливо українцям. Португалія – це досить популярна країна, але українка, що живе там вже досить давно, зізналася, що й недоліків там не вистачає

В комплекті з неймовірною природою та чудовим кліматом йдуть також "мізерні виплати" для біженців та відсутність високооплачуваної роботи. Для українців вакансії найчастіше знаходяться саме у сфері прибирання, а мінімальна зарплата в Португалії наразі становить 920 євро – ось тільки ціни на оренду в столиці майже такі самі. 

