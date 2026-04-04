Бронювати варто тільки їх: найкращі місця в літаку для тих, хто боїться польотів

Страх турбулентності чи навіть просто польотів на літаку – це не рідкість, але іноді їх просто не уникнути. Втім, вибір вдалого місця може зробити подорож значно комфортнішою.

Бортпровідник, що літає вже не один рік та добре знає салон літака, розповів, які місця найкраще підходять для комфортного польоту: там практично не відчувається турбулентність, пише Express.

Де сидіти в літаку найкраще?

Турбулентність – це звичне явище на багатьох рейсах, і зазвичай через неї не варто перейматися. Втім, вона часто стає причиною занепокоєння туристів. На щастя, вибір правильного місця у салоні допоможе визначити, наскільки сильно ви відчуєте нерівності у польоті.

І якщо ви боїтеся висоти та польотів на літаку загалом – існує одне ідеальне місце.



Місце в літаку слід обирати уважно / Фото Pexels

Літак досить вузький, і тому бортпровідник Адам Ходж не радить сідати у задній частині салону – там турбулентність буде відчуватися досить сильно. Тож якщо ви нервуєте під час зльоту чи посадки, краще обрати місця між рядами 5 – 10, або ж 25 – 30.

Це не зовсім ззаду чи спереду, але ви також поруч з екіпажем, тому, якщо у вас є якісь запитання, поруч є бортпровідники, які можуть допомогти,

– пояснив він.

Окрім того, дуже вдалим вибором буде місце біля вікна, пише Travel Guard.

Що ще слід знати туристам?