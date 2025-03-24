Санторіні вже не в тренді: 3 острови Греції, на які варто заглянути у 2025 році
- Санторіні варто уникати через загрозу землетрусів, натомість розглянути альтернативні грецькі острови для відвідування у 2025 році.
- Рекомендовані острови: Нісірос з активним вулканом, Калімнос для скелелазіння та Кос з багатьма велосипедними маршрутами.
На Санторіні, одному з найвідоміших островів Греції, нестабільна ситуація через постійну загрозу землетрусів. Як наслідок, мандрівникам рекомендується вивчити альтернативні напрямки цього літа. У Греції 6 000 островів, тож можна легко знайти гідні альтернативи.
Так, на цих 3 островах на вас чекають приголомшливі краєвиди, красиві пляжі й автентична грецька атмосфера, як на Санторіні. Про це пише 24 Канал з посиланням на National Geographic.
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3 найкращі острови Греції для подорожей у 2025-му
- Нісірос
Нісірос, маловідомий острів в Егейському морі, привертає увагу своїми унікальними геологічними особливостями та багатою міфологією. Цей острів, який може похвалитися чинним вулканом, що востаннє вивергався у 1800-х роках, зараз приймає туристів, які прагнуть дослідити його ландшафти.
Згідно з місцевими легендами, Нісірос утворився, коли Посейдон, грецький Бог моря, кинув шматок сусіднього острова Кос у вогняного титана Полівотіса.
- Калімнос
Калімнос, який колись славився своїм дайвінгом за губками, зараз стає популярним місцем для любителів скелелазіння. Вапнякові скелі острова приваблюють любителів пригод на свіжому повітрі з усього світу. Однак Калімнос підійде й для тих, хто шукає більш неквапливого відпочинку, пропонуючи ідилічні пляжі, жваві села та справжню грецьку атмосферу.
Острів Калімнос / Фото Unsplash
Мандрівники висловлюють своє захоплення пляжем Платіс-Ялос, а також менш відомим пляжем Вліхадія, відомим своїми кришталево чистими водами.
Крім того, відвідувачі знаходять цікавість у монастирі Святого Сави, розташованому на схилі пагорба, вхід до якого є безплатним.
- Кос
Кос, острів, відомий своєю багатою історією та безтурботними пляжами, різко контрастує з бурхливим нічним життям Міконосу. Натомість він має багато спільного з менш населеними островами Наксос і Парос.
National Geographic назвав Кос "островом велосипедів", підкреслюючи наявність 6 000 велосипедів напрокат, які відвідувачі можуть використовувати для вивчення безлічі мальовничих маршрутів, включаючи нещодавно створену 8-мильну прибережну стежку.
Острів Кос в Греції / Фото Unsplash
Стародавнє місце Асклепіон, що є популярною локацією для любителів велоспорту, запрошує відвідувачів дослідити його історичне значення за вхідний квиток всього за 4,50 доларів. Хоча це місце не може конкурувати з величчю Акрополя, воно дає захопливе уявлення про спадщину Гіппократа, якого часто вважають "засновником медицини".
А про те, де відпочити в Хорватії ми писали раніше.