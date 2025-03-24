Санторіні вже не в тренді: 3 острови Греції, на які варто заглянути у 2025 році

На Санторіні, одному з найвідоміших островів Греції, нестабільна ситуація через постійну загрозу землетрусів. Як наслідок, мандрівникам рекомендується вивчити альтернативні напрямки цього літа. У Греції 6 000 островів, тож можна легко знайти гідні альтернативи.

Так, на цих 3 островах на вас чекають приголомшливі краєвиди, красиві пляжі й автентична грецька атмосфера, як на Санторіні. Про це пише 24 Канал з посиланням на National Geographic.

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Нісірос

Нісірос, маловідомий острів в Егейському морі, привертає увагу своїми унікальними геологічними особливостями та багатою міфологією. Цей острів, який може похвалитися чинним вулканом, що востаннє вивергався у 1800-х роках, зараз приймає туристів, які прагнуть дослідити його ландшафти.

Згідно з місцевими легендами, Нісірос утворився, коли Посейдон, грецький Бог моря, кинув шматок сусіднього острова Кос у вогняного титана Полівотіса.

Калімнос

Калімнос, який колись славився своїм дайвінгом за губками, зараз стає популярним місцем для любителів скелелазіння. Вапнякові скелі острова приваблюють любителів пригод на свіжому повітрі з усього світу. Однак Калімнос підійде й для тих, хто шукає більш неквапливого відпочинку, пропонуючи ідилічні пляжі, жваві села та справжню грецьку атмосферу.



Острів Калімнос / Фото Unsplash

Мандрівники висловлюють своє захоплення пляжем Платіс-Ялос, а також менш відомим пляжем Вліхадія, відомим своїми кришталево чистими водами.

Крім того, відвідувачі знаходять цікавість у монастирі Святого Сави, розташованому на схилі пагорба, вхід до якого є безплатним.

Кос

Кос, острів, відомий своєю багатою історією та безтурботними пляжами, різко контрастує з бурхливим нічним життям Міконосу. Натомість він має багато спільного з менш населеними островами Наксос і Парос.

National Geographic назвав Кос "островом велосипедів", підкреслюючи наявність 6 000 велосипедів напрокат, які відвідувачі можуть використовувати для вивчення безлічі мальовничих маршрутів, включаючи нещодавно створену 8-мильну прибережну стежку.



Острів Кос в Греції / Фото Unsplash

Стародавнє місце Асклепіон, що є популярною локацією для любителів велоспорту, запрошує відвідувачів дослідити його історичне значення за вхідний квиток всього за 4,50 доларів. Хоча це місце не може конкурувати з величчю Акрополя, воно дає захопливе уявлення про спадщину Гіппократа, якого часто вважають "засновником медицини".

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