Не американський долар: яка валюта найнадійніша у світі

Багато хто вважає долар найстабільнішою валютою у світі. Проте це не зовсім так.

Насправді якщо обирати найнадійнішу валюту у світі, то це швейцарський франк (CHF). Про це пише 24 Канал.

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Чому швейцарський франк – найнадійніший

Долар справді є найпопулярнішою валютою світу, та однією з найнадійніших. Однак його курс все ж значно залежить від зовнішньої та внутрішньої політики США.

І мало хто знає, що багато інвесторів під час криз вкладаються саме у швейцарський франк як в "валюту-притулок", щоб зберегти свої заощадження.



Швейцарський франк / b-sharpe.com

Швейцарія відома своєю сильною банківською системою та великими резервами золота. Вона має одну з найсильніших економік світу із низьким рівнем безробіття. А Центральний банк країни ефективно контролює рівень інфляції, що забезпечує стабільність франка.

І країна не бере участі у війнах та глобальних політичних конфліктах, що зменшує ризики для коливання валюти. 2

Цікавий факт. До слова, у більшості випадків здійснювати обмін валюти вигідніше в Україні, ніж у Європі. У країнах ЄС багато пунктів обміну додають комісію за послугу.

Інші найбільш надійні валюти світу: