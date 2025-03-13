Не американський долар: яка валюта найнадійніша у світі
- Швейцарський франк вважається найнадійнішою валютою у світі через сильну банківську систему, великі резерви золота та стабільну економіку.
- Інші надійні валюти включають долар США, євро, фунт стерлінгів та сінгапурський долар.
Багато хто вважає долар найстабільнішою валютою у світі. Проте це не зовсім так.
Насправді якщо обирати найнадійнішу валюту у світі, то це швейцарський франк (CHF). Про це пише 24 Канал.
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Чому швейцарський франк – найнадійніший
Долар справді є найпопулярнішою валютою світу, та однією з найнадійніших. Однак його курс все ж значно залежить від зовнішньої та внутрішньої політики США.
І мало хто знає, що багато інвесторів під час криз вкладаються саме у швейцарський франк як в "валюту-притулок", щоб зберегти свої заощадження.
Швейцарський франк / b-sharpe.com
Швейцарія відома своєю сильною банківською системою та великими резервами золота. Вона має одну з найсильніших економік світу із низьким рівнем безробіття. А Центральний банк країни ефективно контролює рівень інфляції, що забезпечує стабільність франка.
І країна не бере участі у війнах та глобальних політичних конфліктах, що зменшує ризики для коливання валюти. 2
Цікавий факт. До слова, у більшості випадків здійснювати обмін валюти вигідніше в Україні, ніж у Європі. У країнах ЄС багато пунктів обміну додають комісію за послугу.
Інші найбільш надійні валюти світу:
- Долар США (USD) – головна світова резервна валюта, яка має найвищу ліквідність і використовується у міжнародних розрахунках.
- Євро (EUR) – друга за популярністю резервна валюта світу, яка є офіційною у багатьох економічно розвинених країнах.
- Фунт стерлінгів (GBP) – одна з найстаріших валют, яку часто використовують як актив-притулок під час економічних криз.
- Сінгапурський долар (SGD) – одна з найстабільніших валют Азії, підкріплена сильною економікою та низьким рівнем державного боргу.