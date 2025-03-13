На самом деле если выбирать самую надежную валюту в мире, то это швейцарский франк (CHF). Об этом пишет 24 Канал.

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Почему швейцарский франк – самый надежный

Доллар действительно является самой популярной валютой мира, и одной из самых надежных. Однако его курс все же значительно зависит от внешней и внутренней политики США.

И мало кто знает, что многие инвесторы во время кризисов вкладываются именно в швейцарский франк как в "валюту-убежище", чтобы сохранить свои сбережения.

Швейцарский франк
Швейцарский франк / b-sharpe.com

Швейцария известна своей сильной банковской системой и большими резервами золота. Она имеет одну из самых сильных экономик мира с низким уровнем безработицы. А Центральный банк страны эффективно контролирует уровень инфляции, что обеспечивает стабильность франка.

И страна не участвует в войнах и глобальных политических конфликтах, что уменьшает риски для колебания валюты. 2

Интересный факт. К слову, в большинстве случаев осуществлять обмен валюты выгоднее в Украине, чем в Европе. В странах ЕС многие пункты обмена добавляют комиссию за услугу.

Другие наиболее надежные валюты мира:

  • Доллар США (USD) – главная мировая резервная валюта, которая имеет самую высокую ликвидность и используется в международных расчетах.
  • Евро (EUR) – вторая по популярности резервная валюта мира, которая является официальной во многих экономически развитых странах.
  • Фунт стерлингов (GBP) – одна из старейших валют, которую часто используют как актив-убежище во время экономических кризисов.
  • Сингапурский доллар (SGD) – одна из самых стабильных валют Азии, подкреплена сильной экономикой и низким уровнем государственного долга.