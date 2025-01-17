УКР РУС
17 січня 2025, 17:09
2

Найбезпечніші авіакомпанії світу: де в "повітряному рейтингу" популярні Ryanair і Wizz Air

Марта Касіянчук
Основні тези
  • У 2024 році Air New Zealand визнана найбезпечнішою авіакомпанією у світі, а Ryanair та Wizz Air увійшли до десятки найбезпечніших лоукостерів.
  • Третє місце розділили Cathay Pacific, Qatar Airways та Emirates через ідентичні бали з безпеки та якості.
  • Hong Kong Express стала найбезпечнішою лоукост-авіакомпанією, а Ryanair і Wizz Air на 3 і 7 місці відповідно.

Міжнародні авіакомпанії не втомлюються вдосконалювати сервіс, намагаючись завоювати перші позиції. Щороку популярний сервіс AirlineRatings, присвячений аналізу роботи авіаперевізників, складає рейтинг найкращих авіаліній.

У 2024 році Air New Zealand визнана найбезпечнішою авіакомпанією у світі. А лоукостери Ryanair та Wizz Air увійшли до десятки найбезпечніших лоукостерів світу, повідомляє 24 Канал з посиланням на AirlineRatings.com.

Читайте також Митні правила США: що категорично заборонено ввозити в країну

Новозеландська авіакомпанія незначною мірою обійшла найближчого переслідувача – австралійського національного перевізника Qantas – лише завдяки молодшому флоту.

Третє місце розділили відразу 3 авіакомпанії – Cathay Pacific (Гонконг), Qatar Airways (Катар) і Emirates (ОАЕ). Генеральний директор AirlineRatings.com Шарон Петерсен пояснила, що експерти не могли розділити ці авіакомпанії – від віку флоту до навичок пілотів, заходів безпеки, розміру флоту та кількості інцидентів їхні бали були ідентичними.

10 найбезпечніших авіакомпаній світу у 2024 році

  1. Air New Zealand (Нова Зеландія);
  2. Qantas (Австралія);
  3. Cathay Pacific (Гонконг); Qatar Airways (Катар); Emirates (ОАЕ);
  4. Virgin Australia (Австралія);
  5. Etihad Airways (ОАЕ);
  6. ANA (Японія);
  7. EVA Air (Тайвань);
  8. Korean Air (Південна Корея);
  9. Alaska Airlines (США);
  10. Turkish Airlines (Туреччина).

10 найбезпечніших лоукостерів світу у 2024 році

Згідно з нещодавнім звітом, Hong Kong Express була названа найбезпечнішою лоукост-авіакомпанією у світі. За авіакомпанією слідують австралійська Jetstar Group та ірландська Ryanair.

Крім того, сьому позицію в списку посів відомий європейський лоукост-перевізник Wizz.

  1. Hong Kong Express (Гонконг);
  2. Jetstar Group (Австралія);
  3. Ryanair (Ірландія);
  4. easyJet (Велика Британія);
  5. Frontier Airlines (США);
  6. AirAsia (Малайзія);
  7. Wizz Air (Угорщина);
  8. VietJet Air (В'єтнам);
  9. Southwest Airlines (США);
  10. Volaris (Мексика).

Аеропорт, залізничний вокзал, гамірна міська площа чи морське узбережжя – де б ви не опинилися, з додатком для переказу коштів TransferGo кожен може матеріально підтримати своїх рідних та близьких у будь-якій точці планети. Вам знадобиться лише телефон та інтернет-з'єднання.