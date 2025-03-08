Не їдь туди сама: найнебезпечніші туристичні напрямки для жінок

Попри те, що на вулиці 21 сторіччя, у деяких країнах все ще небезпечно бути жінкою. Приблизно 70% жінок не подорожують самі через занепокоєність щодо своєї безпеки.

Однак якщо ви все ж любите подорожувати самостійно, слід знати, у які країни не варто їхати в соло-подорож. Про це пише 24 Канал із посиланням на Global Rescue.

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Найнебезпечніші напрямки для самотніх мандрівок

Бразилія – там є райони з високим рівнем злочинності, а особливо в містах, тому мандрівницям важливо бути обережними.

– там є райони з високим рівнем злочинності, а особливо в містах, тому мандрівницям важливо бути обережними. Колумбія – країна вже покращила рівень безпеки, але деякі регіони все ще стикаються з проблемами злочинності та насильства.

– країна вже покращила рівень безпеки, але деякі регіони все ще стикаються з проблемами злочинності та насильства. Єгипет – попри те, що це дуже популярний туристичний напрямок, у країні спостерігається зростання насильства та домагань щодо жінок.

– попри те, що це дуже популярний туристичний напрямок, у країні спостерігається зростання насильства та домагань щодо жінок. Гондурас – має високий рівень злочинності та вважається небезпечним для індивідуальних мандрівок.

– має високий рівень злочинності та вважається небезпечним для індивідуальних мандрівок. Індія – на жаль, там також спостерігається високий рівень насильства щодо жінок.

– на жаль, там також спостерігається високий рівень насильства щодо жінок. Індонезія – попри те, що Балі є популярним курортом, насправді там також часто трапляються випадки домагання до жінок.

– попри те, що Балі є популярним курортом, насправді там також часто трапляються випадки домагання до жінок. Мексика теж відома картельним насильством і злочинністю, що може становити ризик для самотніх мандрівок.

теж відома картельним насильством і злочинністю, що може становити ризик для самотніх мандрівок. Південна Африка теж дуже небезпечна – там високий рівень злочинності, особливо в міських районах.

теж дуже небезпечна – там високий рівень злочинності, особливо в міських районах. Туреччина також може бути небезпечною для самотніх мандрівниць. Окрім домагань там трапляються й викрадення дівчат.

також може бути небезпечною для самотніх мандрівниць. Окрім домагань там трапляються й викрадення дівчат. Венесуела – є однією з найнебезпечніших країн для мандрівниць та мандрівників будь-якої статі.

Раніше ми розповідали про те, що Венесуела – країна з найвищим рівнем злочинності. Мандрівникам не варто ходити там по одинці, а особливо вночі. Також там краще не з'являтися у публічних місцях у виробах із золота.