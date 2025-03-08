8 березня, 13:56
Не їдь туди сама: найнебезпечніші туристичні напрямки для жінок
Основні тези
- Деякі країни, такі як Бразилія, Колумбія, Єгипет, Гондурас, Індія, Індонезія, Мексика, Південна Африка, Туреччина та Венесуела, вважаються небезпечними для жінок, які подорожують самостійно, через високий рівень злочинності та можливі напади.
- У Венесуелі особливо небезпечно гуляти наодинці, особливо вночі, та носити вироби із золота в публічних місцях.
Попри те, що на вулиці 21 сторіччя, у деяких країнах все ще небезпечно бути жінкою. Приблизно 70% жінок не подорожують самі через занепокоєність щодо своєї безпеки.
Однак якщо ви все ж любите подорожувати самостійно, слід знати, у які країни не варто їхати в соло-подорож. Про це пише 24 Канал із посиланням на Global Rescue.
Дивіться також Визначили найгіршу у світі країну для життя
Найнебезпечніші напрямки для самотніх мандрівок
- Бразилія – там є райони з високим рівнем злочинності, а особливо в містах, тому мандрівницям важливо бути обережними.
- Колумбія – країна вже покращила рівень безпеки, але деякі регіони все ще стикаються з проблемами злочинності та насильства.
- Єгипет – попри те, що це дуже популярний туристичний напрямок, у країні спостерігається зростання насильства та домагань щодо жінок.
- Гондурас – має високий рівень злочинності та вважається небезпечним для індивідуальних мандрівок.
- Індія – на жаль, там також спостерігається високий рівень насильства щодо жінок.
- Індонезія – попри те, що Балі є популярним курортом, насправді там також часто трапляються випадки домагання до жінок.
- Мексика теж відома картельним насильством і злочинністю, що може становити ризик для самотніх мандрівок.
- Південна Африка теж дуже небезпечна – там високий рівень злочинності, особливо в міських районах.
- Туреччина також може бути небезпечною для самотніх мандрівниць. Окрім домагань там трапляються й викрадення дівчат.
- Венесуела – є однією з найнебезпечніших країн для мандрівниць та мандрівників будь-якої статі.
Раніше ми розповідали про те, що Венесуела – країна з найвищим рівнем злочинності. Мандрівникам не варто ходити там по одинці, а особливо вночі. Також там краще не з'являтися у публічних місцях у виробах із золота.