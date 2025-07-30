Не всі міста в Європі безпечні. Деякі з них краще уникати через високий рівень злочинності.

Експерти назвали європейські міста, у яких існує високий ризик нападів, пограбування чи розбійництва. Про це пише 24 Канал із посиланням на Spark Nomad.

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Які міста Європи найнебезпечніші?

Якщо у 2024 році найнебезпечнішим містом для відвідування в Європі називали Лісабон, то цьогоріч лідер антирейтингу – місто Бредфорд у Великій Британії.

На вигляд це прекрасне містечко, проте його чарівність затьмарює високий рівень злочинності, індекс якого становить аж 68,02. Там часто трапляються фізичні напади, насильницькі злочини та збройні пограбування.



Бредфорд – найнебезпечніше місто Європи / Pexels

На другому місці – французький Марсель з індексом злочинності 65,92. Попри вишукану французьку атмосферу, сонячні тераси та блакитні води, їздити туди небезпечно. Там високий ризик пограбувань, а ще дуже високий індекс вживання наркотиків (аж 74,64).

На третьому місці опинилося ще одне британське місто – Ковентрі. Рівень злочинності за останні 5 років там зріс до 72,37. Гуляти вночі наодинці дуже небезпечно, і особливо туристам слід бути вкрай обережними.

Четверте місце посіло ще одне британське місто – Бірмінгем. А от на п'ятому місці у рейтингу опинився італійський Неаполь з рівнем злочинності 62,8.