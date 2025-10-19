Високі податки та дуже повільний темп життя: 5 мінусів життя в Іспанії
- Українка, яка переїхала до Іспанії, зазначає високі податки та бюрократію як основні мінуси життя в країні.
- Інші труднощі включають високу вартість оренди житла, мовний бар'єр та повільний темп життя.
Українка, що три місяці тому переїхала з Швейцарії до Іспанії, поділилася несподіваними мінусами життя у країні.
Українка Ольга, що переїхала до Іспанії, поділилася мінусами життя в країні порівняно зі Швейцарією, повідомляє 24 Канал з посиланням на olgamykolain.ko. Блогерка вважає, що життя в країні підійде не для всіх.
Які є мінуси життя в Іспанії?
Високі податки
Іспанія, на думку блогерки – це красива та тепла країна, але не обійшлося й без нюансів, першим з яких є наявність високих податків.
Так, Іспанія вважається доступною країною, але податки тут – одні з найвищих у Європі. Навіть якщо ти не працюєш, але отримуєш якісь доходи – заповнюй декларацію, плати внески і бажано май бухгалтера,
– поділилася українка.
Система податків у Іспанії заплутана, і через це легко припуститися помилки, за яку потім доведеться заплатити штраф.
Бюрократія
Для того, аби зробити чимало простих завдань, у Іспанії потрібно запастися терпінням. Запис до лікаря, відкриття рахунку у банку та запис дитини у школу стануть значно складнішими через електронні черги, "сайти, що не працюють" та довгі особисті візити.
Українка розповіла про мінуси Іспанії: дивіться відео
А результату часто доводиться чекати місяцями.
Оренда житла
Ціни на оренду у Іспанії не дуже доступні, і особливо у популярних районах. А знайти "пристойне житло" також складно, і очікування не завжди збігаються з реальністю.
Мовний бар'єр
Англійську мову знають далеко не всі іспанці. Українка поділилася, що часто проблеми виникають в лікарні та на пошті.
Повільний темп життя
Звучить романтично, але коли тобі треба щось зробити терміново, стає не так весело. Ніхто нікуди не поспішає, а пунктуальність – це не про іспанців,
– додала українка.
