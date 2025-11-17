"Купи сміття на вулиці": українка розповіла, чому покинула популярну європейську країну

Українка, що прожила вісім місяців у Німеччині, зрештою переїхала звідти – і назвала причини, чому вирішила не залишатися надовго у країні.

Життя за кордоном – це виклик для кожного, адже потрібно пристосуватися до мови, законів та менталітету, повідомляє 24 Канал з посиланням на anna_ternovska.

Чому українка поїхала з Німеччини?

Перша причина, яку назвала українка – це мова. Вона ніколи не вивчала німецької, ані в школі, ані в університеті, а також не мріяла працювати у цій країні чи навіть подорожувати.

Опинилася тут абсолютно випадково після початку війни. Але вивчити мову для мене здавалося і здається нереальним,

– поділилася українка.

Друга причина, що спонукала дівчину переїхати – це черги. які у Німеччині є "всюди і завжди". Безперешкодно у країні не вдається потрапити ані в магазин з одягом, ані до лікаря.

Українка розповіла, чому переїхала з Німеччини: дивіться відео

І третьою важливою причиною стала для блогерки "загальна депресивність країни".

Починаючи з погоди й закінчуючи купами сміття на вулиці,

– додала вона.

