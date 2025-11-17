Укр Рус
17 листопада, 17:35
2

"Купи сміття на вулиці": українка розповіла, чому покинула популярну європейську країну

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка покинула Німеччину через мовний бар'єр, черги та депресивну атмосферу.
  • Вона не планувала жити в Німеччині, а вивчення мови здалося їй нереальним.

Українка, що прожила вісім місяців у Німеччині, зрештою переїхала звідти – і назвала причини, чому вирішила не залишатися надовго у країні.

Життя за кордоном – це виклик для кожного, адже потрібно пристосуватися до мови, законів та менталітету, повідомляє 24 Канал з посиланням на anna_ternovska

Чому українка поїхала з Німеччини?

Перша причина, яку назвала українка – це мова. Вона ніколи не вивчала німецької, ані в школі, ані в університеті, а також не мріяла працювати у цій країні чи навіть подорожувати. 

Опинилася тут абсолютно випадково після початку війни. Але вивчити мову для мене здавалося і здається нереальним,
 – поділилася українка. 

Друга причина, що спонукала дівчину переїхати – це черги. які у Німеччині є "всюди і завжди". Безперешкодно у країні не вдається потрапити ані в магазин з одягом, ані до лікаря. 

Українка розповіла, чому переїхала з Німеччини: дивіться відео

І третьою важливою причиною стала для блогерки "загальна депресивність країни". 

Починаючи з погоди й закінчуючи купами сміття на вулиці,
 – додала вона. 

