Українка Іванка, що вже протягом тривалого часу живе у Вроцлаві, розповіла, до чого у місті все ще не може звикнути.

Українці Іванці "наболіли" деякі моменти щодо життя у Вроцлаві – зокрема, засмучує її погода та складність у пошуку квартири та роботи, повідомляє 24 Канал з посиланням на iivanka04.

Погода

Українка поділилася, що погода у Вроцлаві зазвичай зовсім не радує – наприклад, цього літа вона нарахувала всього 3 чи 4 теплі дні, коли було більше, ніж 25 градусів.

Можливо, це великою проблемою є те, що я багато працюю та мало знаходжуся на вулиці, і просто не помічаю, коли було тепло, а коли – холодно,

– поділилася дівчина.

Робота

Знайти роботу у Вроцлаві, за словами Іванки, зовсім нелегко. Вона вважає, що причина в тому, що у місті багато українців та українських бізнесів, і всі намагаються шукати роботу "у своїх". Але місця вже зайняті, і тому доводиться шукати вакансії деінде.

Мій максимум без роботи був десь близько двох місяців – і, якщо чесно, це було жахливо, бо я думала, що я нікчема, ні на що не здатна, і взагалі залишуся без роботи до кінця життя,

– додала українка.

Пошук квартири

Попри те, що сама дівчина не зіштовхувалася з проблемою пошуку квартири, вона знає, що для багатьох українців це справді складно. У Вроцлаві дуже багато гарних районів та чимало нових будинків – але проблема полягає в тому, що всі вони розташовані на околиці міста.

Українка розповіла про життя у Вроцлаві: дивіться відео

І для людей, що працюють у центрі Вроцлава, добирання на роботу може бути непростим та займатиме приблизно 40 хвилин автобусом.

До того ж гарні квартири дуже дорогі, а у Польщі ще й поширені "кавалерки" – зовсім невеликі квартири з мінімумом зручностей.

Ви колись були у квартирі на 20 квадратних метрів? А я була, і більше не хочу. Ось ви уявляєте – жити в одній кімнаті з хлопцем та собакою?

– пожалілася дівчина.

Втім, зазначила дівчина і один плюс Вроцлава – він маленький та через це дуже затишний.

