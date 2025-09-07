"Больше не хочу": украинка рассказала о 3 основных минусах жизни во Вроцлаве
- Украинка Иванка, которая живет во Вроцлаве, отметила, что основными проблемами являются плохая погода, сложность в поиске работы и квартиры.
- Несмотря на эти трудности, Вроцлав маленький и уютный, что является его преимуществом.
- В Польше массово депортируют иностранцев, среди которых много украинцев, и вводят изменения для беженцев, которые связывают выплаты с трудоустройством.
Украинка Иванка, которая уже в течение длительного времени живет во Вроцлаве, рассказала, к чему в городе все еще не может привыкнуть.
Украинке Иванке "наболели" некоторые моменты относительно жизни во Вроцлаве – в частности, огорчает ее погода и сложность в поиске квартиры и работы, сообщает 24 Канал со ссылкой на iivanka04.
Интересно В Европе это делают все: в Японии туристка получила очень необычный штраф: в Японии
Погода
Украинка поделилась, что погода во Вроцлаве обычно совсем не радует – например, этим летом она насчитала всего 3 или 4 теплые дни, когда было больше, чем 25 градусов.
Возможно, это большой проблемой является то, что я много работаю и мало нахожусь на улице, и просто не замечаю, когда было тепло, а когда – холодно,
– поделилась девушка.
Работа
Найти работу во Вроцлаве, по словам Иванки, совсем нелегко. Она считает, что причина в том, что в городе много украинцев и украинских бизнесов, и все пытаются искать работу "у своих". Но места уже заняты, и поэтому приходится искать вакансии в других местах.
Мой максимум без работы был где-то около двух месяцев – и, если честно, это было ужасно, потому что я думала, что я ничтожество, ни на что не способна, и вообще останусь без работы до конца жизни,
– добавила украинка.
Поиск квартиры
Несмотря на то, что сама девушка не сталкивалась с проблемой поиска квартиры, она знает, что для многих украинцев это действительно сложно. Во Вроцлаве очень много хороших районов и немало новых домов – но проблема заключается в том, что все они расположены на окраине города.
Украинка рассказала о жизни во Вроцлаве: смотрите видео
И для людей, работающих в центре Вроцлава, добираться на работу может быть непростым и занимать примерно 40 минут автобусом.
К тому же хорошие квартиры очень дорогие, а в Польше еще и распространены "кавалерки" – совсем небольшие квартиры с минимумом удобств.
Вы когда-нибудь были в квартире на 20 квадратных метров? А я была, и больше не хочу. Вот вы представляете – жить в одной комнате с парнем и собакой?
– пожаловалась девушка.
Впрочем, отметила девушка и один плюс Вроцлава – он маленький и поэтому очень уютный.
Что еще нужно знать о жизни в Польше?
- Польша массово депортирует иностранцев – и среди них оказались и украинцы. Среди 31 тысячи нежелательных лиц в Польше 5600 – это украинцы, и 70% из них получили приговоры.
- Кроме того, Польша подготовила изменения для беженцев, и некоторые вещи нужно знать уже сейчас: новый законопроект связывает право на выплаты с трудоустройством в стране.
- Также Польша усилила пограничный контроль на границе с Украиной – в пункте "Медика" внедрены новейшие сканеры для проверки транспорта.