У якій країні жінка може мати кількох чоловіків водночас
- У Непалі існує практика поліандрії, де жінка може мати кількох чоловіків, зазвичай братів, що допомагає зберегти сімейну власність неподільною.
- Незважаючи на те, що у жінки кілька чоловіків, вона не є головною в родині, а визнані лише моногамні шлюби, тому поліандрія не реєструється офіційно.
У Непалі існує практика, відома як поліандрія. Вона зустрічається у гірських районах серед деяких етнічних груп.
У таких сім'ях жінка виходить заміж за двох або більше братів з однієї сім’ї. Це дозволяє зберегти сімейну власність, оскільки земля не ділиться між братами, а залишається неподільною, пише 24 Канал.
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Що варто знати про поліандрію у Непалі
На жаль, попри те, що у жінки кілька чоловіків, вона не є головною в родині. Радше навпаки – здебільшого до неї ставляться, як до прислуги.
У таких сім’ях найвищий авторитет має старший брат. Однак всі брати мають "стосунки" з дружиною, а діти, народжені в такому шлюбі, вважаються спільними для всіх чоловіків.
Натомість жінка повинна дбати про дітей та кожного з цих чоловіків.
Жінки в Непалі виконують важку хатню роботу / Pexels
Варто зазначити, це виключно традиційна практика. Згідно з законодавством Непалу, офіційно визнається лише моногамний шлюб. Тож полігамні союзи не реєструються офіційно.
І, на щастя, молодше покоління все частіше віддає перевагу моногамним шлюбам, тому традиція поліандрії стає рідкісним явищем.