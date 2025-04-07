У таких сім'ях жінка виходить заміж за двох або більше братів з однієї сім’ї. Це дозволяє зберегти сімейну власність, оскільки земля не ділиться між братами, а залишається неподільною, пише 24 Канал.

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Що варто знати про поліандрію у Непалі

На жаль, попри те, що у жінки кілька чоловіків, вона не є головною в родині. Радше навпаки – здебільшого до неї ставляться, як до прислуги.

У таких сім’ях найвищий авторитет має старший брат. Однак всі брати мають "стосунки" з дружиною, а діти, народжені в такому шлюбі, вважаються спільними для всіх чоловіків.

Натомість жінка повинна дбати про дітей та кожного з цих чоловіків.



Жінки в Непалі виконують важку хатню роботу / Pexels

Варто зазначити, це виключно традиційна практика. Згідно з законодавством Непалу, офіційно визнається лише моногамний шлюб. Тож полігамні союзи не реєструються офіційно.

І, на щастя, молодше покоління все частіше віддає перевагу моногамним шлюбам, тому традиція поліандрії стає рідкісним явищем.