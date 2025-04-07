В таких семьях женщина выходит замуж за двух или более братьев из одной семьи. Это позволяет сохранить семейную собственность, поскольку земля не делится между братьями, а остается неделимой, пишет 24 Канал.
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Что стоит знать о полиандрии в Непале
К сожалению, несмотря на то, что у женщины несколько мужчин, она не является главной в семье. Скорее наоборот – основном к ней относятся, как к прислуге.
В таких семьях наивысший авторитет имеет старший брат. Однако все братья имеют "отношения" с женой, а дети, рожденные в таком браке, считаются общими для всех мужчин.
Зато женщина должна заботиться о детях и каждом из этих мужчин.
Женщины в Непале выполняют тяжелую домашнюю работу / Pexels
Стоит отметить, это исключительно традиционная практика. Согласно законодательству Непала, официально признается только моногамный брак. Поэтому полигамные союзы не регистрируются официально.
И, к счастью, младшее поколение все чаще отдает предпочтение моногамным бракам, поэтому традиция полиандрии становится редким явлением.