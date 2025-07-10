Майочуп і шкала Фаренгейта: українка розповіла про речі, що дратують в Канаді

Туристи під час подорожей в інші країни дивуються і захоплюються краєвидами й різними цікавинками, але тільки після переїзду можна помітити чимало незвичних дрібничок.

Переїзд до іншої країни – це складний виклик, адже людина потрапляє у зовсім нове й незвичне середовище, повідомляє 24 Канал. І для українців деякі речі в Канаді можуть бути зовсім незвичними.

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Що дратує українку в Канаді?

Українка, що переїхала до Канади, у своєму тіктоці поділилася, що чимало речей, що для канадців зовсім звичні, все ще її дратують. Зокрема, дивує її інша система вимірювання.

Фаренгейти замість Цельсія . Ця температурна шкала за нульову точку бере температуру сольового розчину, і 0 градусів за Фаренгейтом – це -17,78 за Цельсієм. Шкалу Фаренгейта також використовують і у США.

. Ця температурна шкала за нульову точку бере температуру сольового розчину, і 0 градусів за Фаренгейтом – це -17,78 за Цельсієм. Шкалу Фаренгейта також використовують і у США. Фути замість сантиметрів . У метричній системі фут – тобто у прямому перекладі стопа – це 29,23 сантиметри.

. У метричній системі фут – тобто у прямому перекладі стопа – це 29,23 сантиметри. Галони замість літрів. В одному галоні – 4,546 літра, і цю міру об'єму рідких та сипких речовин використовують ще й у Британії та США.

Окрім того, дівчина показала ще й незвичний для українців соус, який дуже популярний в Канаді – Майочуп, тобто суміш кетчупу та майонезу.

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Інша незвична річ для українців у Канаді – це стельовий вентилятор замість кондиціонера.

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