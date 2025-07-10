Переїзд до іншої країни – це складний виклик, адже людина потрапляє у зовсім нове й незвичне середовище, повідомляє 24 Канал. І для українців деякі речі в Канаді можуть бути зовсім незвичними.
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Що дратує українку в Канаді?
Українка, що переїхала до Канади, у своєму тіктоці поділилася, що чимало речей, що для канадців зовсім звичні, все ще її дратують. Зокрема, дивує її інша система вимірювання.
- Фаренгейти замість Цельсія. Ця температурна шкала за нульову точку бере температуру сольового розчину, і 0 градусів за Фаренгейтом – це -17,78 за Цельсієм. Шкалу Фаренгейта також використовують і у США.
- Фути замість сантиметрів. У метричній системі фут – тобто у прямому перекладі стопа – це 29,23 сантиметри.
- Галони замість літрів. В одному галоні – 4,546 літра, і цю міру об'єму рідких та сипких речовин використовують ще й у Британії та США.
Окрім того, дівчина показала ще й незвичний для українців соус, який дуже популярний в Канаді – Майочуп, тобто суміш кетчупу та майонезу.
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Інша незвична річ для українців у Канаді – це стельовий вентилятор замість кондиціонера.
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