Водопровідна вода та розмови телефоном: українка розповіла про 5 незвичних речей у Швейцарії
- У Швейцарії чоловіки активно проводять час з дітьми, часто видно тат з дитячими візочками в громадських місцях.
- Швейцарці вживають водопровідну воду, яку вважають дуже чистою, та часто п'ють багато води, змішуючи її з сиропами.
- При телефонних розмовах швейцарці одразу ж називають своє ім'я та прізвище, замість звичного "алло".
Після переїзду в іншу країну усім людям доводиться стикатися з періодом адаптації. І українка розповіла, які незвичні речі помітила у Швейцарії.
Блогерка розповіла, що зараз вже навіть не зважає на різні дрібнички у Швейцарії, але одразу після переїзду вони її неабияк дивували, повідомляє 24 Канал з посиланням на dariasuhak.
Цікаво "Обов'язково беру 4 тижні влітку": українка розповіла, які відпустки в Норвегії
Чоловіки проводять більше часу з дітьми
У Швейцарії дуже багато чоловіків ходять із дитячими візочками та повноцінно проводять час зі своїми дітьми.
У великих чергах, в зоопарках, за морозивом, стоїть багато тат і вони проводять час з дитиною,
– розповіла блогерка.
Можна пити воду з крана
Водопровідна вода у Швейцарії дуже чиста та погодить з гірських чи підземних джерел. Попри те, що вода все ще може бути жорсткою, і під час кип'ятіння на чайнику часом може утворюватися наліт, люди не набирають питну воду, а використовують ту, що тече з крана.
Швейцарці люблять пити воду
На святкових столах у Швейцарії завжди знайдеться дві пляшки води – одна з газом, а інша – без.
На наших святах я бачу питну воду без газу, але, як на мене, люди її не дуже часто п'ють. А тут постійно п'ють багато води, – додала дівчина.
Українка розповіла про життя у Швейцарії: дивіться відео
Воду часто змішують з сиропами
Замість солодкої води з магазинів швейцарці готують напої вдома: змішують звичайну воду з різними солодкими сиропами. Також за допомогою спеціальної машини воду часто газують самостійно.
Замість "алло" кажуть ім'я та прізвище
Коли швейцарцям дзвонять, вони одразу ж кажуть своє ім'я та прізвище. Українка розповіла, що саме так робила пара швейцарців, у яких вона колись жила, і це її неабияк здивувало.
До слова, раніше ми вже розповідали про несподівані мінуси життя в Парижі – про них варто знати перед поїздкою.