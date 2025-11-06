Місцеві забивають вікна дошками: як проходить святкування Ночі Ґая Фокса у Британії
- 5 листопада у Великій Британії відзначають Ніч Ґая Фокса з феєрверками та багаттями, що символізує провал Порохової змови 1605 року.
- У 2024 році на парад у місті Льюїс зібралося понад 40 тисяч людей, а місцеві мешканці перед початком заходу забивають вікна дошками як запобіжний захід.
5 листопада у Великій Британії відзначається незвичне свято – Ніч Гая Фокса. Цей фестиваль став справжньою візитівкою країни та британської культури.
У п'яту ніч після Геловіну у Британії відзначають ще одне досить моторошне свято – провал Порохової змови, повідомляє 24 Канал з посиланням на TTW.
Як з'явилося свято?
5-го листопада 1605 року група змовників-католиків спробувала підірвати Парламент Великої Британії – саме тоді відбувалася тронна промова протестантського короля Якова I. Окрім нього, тоді у будівлі Палати лордів мали бути й члени обох палат парламенту й верховні представники судової влади країни.
Ґай Фокс намагався підпалити бочки з порохом, що напередодні заховали у підвалі Вестмінстерського палацу. Втім, один зі співучасників попередив королівського лорда Вільяма Паркера – а вже той повідомив про замах королю.
Вже наступного дня Ґая Фокса заарештували та відвезли до Тауера. У Великій Британії заведено в Ніч Ґая Фокса запалювати феєрверки та багаття, на яких спалюють опудало заколотника.
А діти напередодні свята просять у дорослих монетки "для прекрасного хлопця Ґая", аби купити на них петарди.
Цікаво! Ніч Ґая Фокса відзначають не лише у Британії, але й в деяких колишніх колоніях – зокрема у Новій Зеландії, Південній Африці, Австралії та кількох провінціях Канади.
Як пройшло святкування цьогоріч?
Практично в кожному місті Великої Британії на ніч Ґая Фокса влаштовують феєрверки та запалюють багаття. Також досить часто проводяться паради та ярмарки.
У Великій Британії на Ніч Ґая Фокса запалюють багаття: дивіться відео
Зокрема, на одну з найбільших подій у країні зібралися тисячі людей у місті Льюїс.
У 2024 році на парад зібралися понад 40 тисяч людей, пише BBC.
Чимало місцевих мешканців перед початком параду вдаються до запобіжних заходів – наприклад, забивають вікна дошками.
Здебільшого це просто люди, які сильно притуляються до вікон, але й багато феєрверків, багато вогню всюди, ніколи не знаєш, що станеться,
– поділилася власниця місцевого кафе.
