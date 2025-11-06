Местные забивают окна досками: как проходит празднование Ночи Гая Фокса в Британии

5 ноября в Великобритании отмечается необычный праздник –Ночь Гая Фокса. Этот фестиваль стал настоящей визитной карточкой страны и британской культуры.

В пятую ночь после Хэллоуина в Британии отмечают еще один довольно жуткий праздник – провал Порохового заговора, сообщает 24 Канал со ссылкой на TTW.

Как появился праздник?

5-го ноября 1605 года группа заговорщиков-католиков попыталась взорвать Парламент Великобритании – именно тогда происходила тронная речь протестантского короля Якова I. Кроме него, тогда в здании Палаты лордов должны были быть и члены обеих палат парламента и верховные представители судебной власти страны.

Гай Фокс пытался поджечь бочки с порохом, что накануне спрятали в подвале Вестминстерского дворца. Впрочем, один из соучастников предупредил королевского лорда Уильяма Паркера – а уже тот сообщил о покушении королю.

Уже на следующий день Гая Фокса арестовали и отвезли в Тауэр. В Великобритании принято в Ночь Гая Фокса зажигать фейерверки и костры, на которых сжигают чучело мятежника.

А дети накануне праздника просят у взрослых монетки "для прекрасного парня Гая", чтобы купить на них петарды.

Интересно! Ночь Гая Фокса отмечают не только в Британии, но и в некоторых бывших колониях – в частности в Новой Зеландии, Южной Африке, Австралии и нескольких провинциях Канады.

Как прошло празднование в этом году?

Практически в каждом городе Великобритании на ночь Гая Фокса устраивают фейерверки и зажигают костры. Также довольно часто проводятся парады и ярмарки.

В Великобритании на Ночь Гая Фокса зажигают костры: смотрите видео

В частности, на одно из крупнейших событий в стране собрались тысячи людей в городе Льюис.

В 2024 году на парад собрались более 40 тысяч человек, пишет BBC.

Многие местные жители перед началом парада прибегают к мерам предосторожности – например, забивают окна досками.

В основном это просто люди, которые сильно прислоняются к окнам, но и много фейерверков, много огня везде, никогда не знаешь, что произойдет,

– поделилась владелица местного кафе.

