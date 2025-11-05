Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление по делам иностранцев Польши.

Кто имеет право на карту CUKR?

С 1 июля 2024 года украинцы, которые находятся в Польше под временной защитой, могут подавать заявление на новую карту побыту CUKR. На документе будет отметка "Ранее пользовался(лась) временной защитой", а срок его действия составит три года.

Мошенники предлагают платные "услуги"

Несмотря на то, что сервис для подачи заявлений еще не запустили, мошенники уже предлагают:

"предварительную регистрацию";

оформление документов "под ключ";

помощь с подачей заявления.

За такие "услуги" они требуют оплату и вводят украинцев в заблуждение.



Мошенники массово "продают" карты побыту CUKR / Фото Unsplash

Важно! Подать заявку можно будет только онлайн.

В Управлении по делам иностранцев подчеркнули:

бумажные заявления не принимаются;

воеводские управления не имеют полномочий собирать документы на CUKR;

оформление заявки является бесплатным, оплачивается только государственная пошлина.

Официальные сборы составят:

340 злотых – подача заявления;

100 злотых – изготовление карточки.

Также напоминается, что с ноября в Польше вступили в силу новые правила проживания украинских беженцев в центрах коллективного размещения (OZZ). Обновленное законодательство ограничивает количество лиц, которые могут пользоваться бесплатным жильем и питанием.

