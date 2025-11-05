Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление по делам иностранцев Польши.
Кто имеет право на карту CUKR?
С 1 июля 2024 года украинцы, которые находятся в Польше под временной защитой, могут подавать заявление на новую карту побыту CUKR. На документе будет отметка "Ранее пользовался(лась) временной защитой", а срок его действия составит три года.
Мошенники предлагают платные "услуги"
Несмотря на то, что сервис для подачи заявлений еще не запустили, мошенники уже предлагают:
- "предварительную регистрацию";
- оформление документов "под ключ";
- помощь с подачей заявления.
За такие "услуги" они требуют оплату и вводят украинцев в заблуждение.
Мошенники массово "продают" карты побыту CUKR / Фото Unsplash
Важно! Подать заявку можно будет только онлайн.
В Управлении по делам иностранцев подчеркнули:
- бумажные заявления не принимаются;
- воеводские управления не имеют полномочий собирать документы на CUKR;
- оформление заявки является бесплатным, оплачивается только государственная пошлина.
Официальные сборы составят:
- 340 злотых – подача заявления;
- 100 злотых – изготовление карточки.
Также напоминается, что с ноября в Польше вступили в силу новые правила проживания украинских беженцев в центрах коллективного размещения (OZZ). Обновленное законодательство ограничивает количество лиц, которые могут пользоваться бесплатным жильем и питанием.
Что будет с украинцами в ЕС после 2027 года?
- Режим временной защиты для украинцев в Европейском Союзе действует до марта 2027 года. Он был введен в 2022 году после полномасштабного вторжения России и позволил миллионам украинцев быстро получить право на проживание, работу, социальные выплаты, медицинское образование и доступ к образованию.
- Еврокомиссия уже начала готовиться к тому, что произойдет после завершения этого режима. Вместо внезапного прекращения помощи, ЕС планирует плавный и контролируемый выход из программы.