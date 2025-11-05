Теперь все польские пункты пропуска, граничащие с Украиной во Львовской области, уже работают в системе EES. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.

Читайте также Новые правила на границе с Польшей: возможны очереди на 2 пунктах пропуска

Что стоит знать украинцам?

У 7 пограничном Карпатском отряде сообщили, что цифровая система Entry/Exit System (EES), которую ввели страны Европейского Союза, направлена на повышение эффективности пограничного контроля и уровня безопасности.

По новым правилам, граждане стран, не принадлежащих к ЕС, в частности, и украинцы, при первом въезде в страны-участницы проходят одноразовую регистрацию: делается фотография лица, а лица от 12 лет сдают четыре отпечатка пальцев. После этой регистрации информация сохраняется в единой базе данных Евросоюза, что позволяет дальше проходить границу быстрее.

Нерідко закордоном виникає потреба негайно здійснити грошовий переказ рідним додому. Не кожен сервіс, що є сьогодні на ринку, може гарантувати швидкість надсилання коштів – інколи операція може тривати декілька днів. Але це не про TransferGo! З ним гроші надійдуть за мить.

Главные задачи системы – обеспечить комфорт для путешественников, сократить время на пограничные процедуры, повысить уровень безопасности, обеспечить точный учет сроков пребывания иностранцев, а также противодействовать нелегальной миграции.

Система уже работает в некоторых странах-членах и имеет развернутую базу данных, что обеспечит стабильную скорость оформления без задержек.

Какова ситуация на других пунктах пропуска?