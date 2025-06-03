Німеччина чи Іспанія: яка країна краща для життя

Українка Поліна, яка має досвід проживання у Німеччині та Іспанії, розповіла, яка країна комфортніша для проживання. В обох країнах є свої переваги та недоліки.

Поліна зауважила, що їй довелося пожити в обох країнах, тож їй "є що сказати". Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @mrs.faustova.

Дивіться також Німецьке місто заманює мешканців безплатним житлом: у чому підступ

Іспанія чи Німеччина: яку країну обрати для життя

Українка розповіла, що у випадку, якщо потрібна грошова підтримка, хоч на перший час, поки ви шукаєте роботу, то слід обрати Німеччину.

В Іспанії підтримки немає – ти сам по собі, і потрібно працювати або мати достатньо фінансів для того, щоб жити.

В Іспанію їдуть тільки ті, в кого вже є віддалена робота і вони впевнені у своїх можливостях. А Німеччина дуже соціальна країна, вона багато кого підтримує й утримує вже багато років,

– розповіла Поліна.

Водночас великий недолік Німеччини – бюрократія. За її словами, "з німецькою бюрократією Іспанія взагалі не зрівняється".

В Іспанії все швидше і легше. Медичне страхування. В Німеччині це просто був жах. З кожної моєї зарплатні, кожен місяць відраховувалося стільки грошей на те страхування… А коли мені було потрібно скористуватися їм, я чекала 4 – 5 місяців,

– сказала дівчина.

Натомість в Іспанії, з її слів, страхування коштує дешевше і можна записатися до лікаря "день в день" або на наступний день.

Щодо мови – то її потрібно знати в обох країнах. Однак в Німеччині можна знайти людей, які розуміють англійську, на відміну від Іспанії.

А ось щодо клімату – то тут кому що більше подобається. У Німеччині зазвичай похмура погода і часто дощить, а в Іспанії – спека.

Що обрати – Німеччину чи Іспанію: дивіться відео

Поліна підсумувала – людям, яким потрібна соціальна підтримка, слід обрати Німеччину. А якщо у вас вже "все добре", і ви хочете просто насолоджуватися життям, морем та сонцем – то Іспанію.

Водночас зазначимо, що в Іспанії існують окупаси – люди, які можуть просто так зайняти чуже порожнє житло. Тому жителям цієї країни доводиться вдаватися до різноманітних заходів, щоб вберегти своє майно.