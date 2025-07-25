Німеччина призупиняє видачу гуманітарних віз: як щодо українців

Німеччина продовжує вживати різних заходів щодо прийому людей, які потребують захисту. І останні події свідчать про те, що деякі гуманітарні програми стикаються з новими обмеженнями.

Так, Міністерство внутрішніх справ Німеччини оголосило про тимчасове призупинення своєї програми з прийому іноземців, які шукають гуманітарного захисту. Про це пише 24 Канал з посиланням на BDI.

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Чому Німеччина призупинила видачу гуманітарних віз?

Зокрема, у відповідь на ескалацію проблем з безпекою тимчасово припинено прийом біженців з Лівану. Більшість регіональних програм, які дозволяли запрошувати біженців з Сирії, Іраку та Афганістану, наразі теж не діють.

Видача гуманітарних віз за цими напрямками фактично призупинена, що ускладнює можливість легального в'їзду для низки категорій осіб,

– йдеться у повідомленні.

При цьому МВС зазначило, що може продовжувати надавати особливий порядок в'їзду для іноземних громадян, якщо це буде визнано необхідним в інтересах держави.

Тим часом особи, які наразі проживають у Німеччині на підставі гуманітарних віз, зможуть продовжити свої дозволи на проживання за стандартною процедурою. Однак статус заяв, які наразі перебувають на розгляді, залишається невизначеним.

Зауважимо, раніше стало відомо, що Німеччина посилить правила отримання соцдопомоги.