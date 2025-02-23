Не перуть майже ніколи, – "чиста" правда про номери від працівників готелів
- Працівники готелів розповіли, що в багатьох готелях ковдри та подушки не перуть належним чином, а лише простирадла.
- Коментатори відзначають, що не лише ковдри, але й інші меблі, такі як дивани, чистяться дуже рідко.
Часто туристи стикаються з брудними готельними номерами – плями на постелі, жовті подушки та погано прибрані вбиральні. Виявляється з чистотою в готелях загалом туго. Принаймні так кажуть самі співробітники.
Працівники готелів поділилися своїми враженнями щодо чистоти у номерах після досвіду роботи. За їх словами номери, швидше за все, є не такими чистими, як хотілося б думати людям, пише 24 Канал з посиланням на Express.
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Працівники готелів розкрили правду про чистоту в номерах
Їхні заяви свідчать про те, що хоча після від'їзду гостей покоївки послідовно прибирають кожну кімнату, певні речі в номерах часто залишаються без нагляду протягом тривалого часу.
У більшості готелів не перуть велику ковдру, а лише простирадла. В одному готелі, де я працював, білу ковдру прали лише тоді, коли на ній була дійсно брудна пляма. Готель, в якому я щойно почав працювати, ще гірший. У них коричневі ковдри, які буквально ніколи не перуть,
– зазначив один з працівників готелю.
Інші співробітники готелів поділилися своїми враженнями щодо чистоти у номерах:
- "А в Азії, я думаю, не заведено мати верхнє простирадло на ліжку, тому ви просто повинні випотрошити брудну ковдру".
- "Принаймні, в готелі, де я працював у Європі, можна було затиснутися між двома простирадлами і не торкатися великої ковдри, як тільки ви опинялися всередині. Тепер щоразу, коли я їду в готель, я не можу доторкнутися до цих ковдр".
Працівники готелів розкрили всю правду про чистоту в номерах / Фото Unsplash
Крім ковдр, подушки, як повідомляється, теж не отримують належного очищення. Працівники підкреслюють, що подушки можуть бути такими ж брудними, як і постільна білизна. Один з працівників заявив, що "подушки під цими наволочками брудні, вкриті жовтими і коричневими плямами".
Що кажуть люди?
У коментарях люди також поділилися своїми думками щодо цієї теми:
- "Якщо ви думаєте, що ковдри погані, подумайте про дивани і тому подібне. Їх чистять максимум раз на рік".
- "Я робив мережеві інсталяції в готелях. Ніколи не пересувайте ліжка, краще не знати. Іноді це використані презервативи, іноді блювота, іноді і те, і інше".
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