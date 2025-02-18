Як пише 24 Канал з посиланням на The Independent, влада регіону Алгарве, відомого своїм бурхливим нічним життям і "міста вечірок", розглядає можливість запровадження штрафів. Можна "прогулятися" на 1 500 євро.

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Туристам в Албуфейрі хочуть заборонити ходити вулицями в купальниках

Міська влада висловила занепокоєння, що збільшення кількості оголених людей може негативно вплинути як на місцеву громаду, так і на репутацію міста як туристичної дестинації.

Пропозиції спрямовані на збереження Албуфейри як мультикультурного, сімейного та безпечного напряму, що цінує свою спадщину і самобутність,

– зазначають автори нових правил.

Цьому передувало поширення в Мережі вірусного відео восьми британців, які танцюють голяка в барі на Руа да Оура, головній вулиці міста. Кадри привернули значну увагу і викликали суперечки.



У Португалії хочуть заборонити купальники поза межами пляжу / Unsplash

Будуть й інші обмеження

Нещодавно поданий документ, який очікує на доопрацювання, окреслює запропоновані правила, що забороняють і любовні втіхи, кемпінг, сечовипускання та вживання алкоголю в громадських місцях.

Нові правила поширюватимуться не лише на вулиці, а й на тераси закладів, які видно з громадських місць, наприклад, відкриті пляжні бари. Як наслідок, заклади, які дозволять таку поведінку, можуть зіткнутися зі штрафами.