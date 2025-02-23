Працівники готелів поділилися своїми враженнями щодо чистоти у номерах після досвіду роботи. За їх словами номери, швидше за все, є не такими чистими, як хотілося б думати людям, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Працівники готелів розкрили правду про чистоту в номерах

Їхні заяви свідчать про те, що хоча після від'їзду гостей покоївки послідовно прибирають кожну кімнату, певні речі в номерах часто залишаються без нагляду протягом тривалого часу.

У більшості готелів не перуть велику ковдру, а лише простирадла. В одному готелі, де я працював, білу ковдру прали лише тоді, коли на ній була дійсно брудна пляма. Готель, в якому я щойно почав працювати, ще гірший. У них коричневі ковдри, які буквально ніколи не перуть,

– зазначив один з працівників готелю.

Інші співробітники готелів поділилися своїми враженнями щодо чистоти у номерах:

"А в Азії, я думаю, не заведено мати верхнє простирадло на ліжку, тому ви просто повинні випотрошити брудну ковдру".



"Принаймні, в готелі, де я працював у Європі, можна було затиснутися між двома простирадлами і не торкатися великої ковдри, як тільки ви опинялися всередині. Тепер щоразу, коли я їду в готель, я не можу доторкнутися до цих ковдр".



Працівники готелів розкрили всю правду про чистоту в номерах / Фото Unsplash

Крім ковдр, подушки, як повідомляється, теж не отримують належного очищення. Працівники підкреслюють, що подушки можуть бути такими ж брудними, як і постільна білизна. Один з працівників заявив, що "подушки під цими наволочками брудні, вкриті жовтими і коричневими плямами".

Що кажуть люди?

У коментарях люди також поділилися своїми думками щодо цієї теми:

"Якщо ви думаєте, що ковдри погані, подумайте про дивани і тому подібне. Їх чистять максимум раз на рік".



"Я робив мережеві інсталяції в готелях. Ніколи не пересувайте ліжка, краще не знати. Іноді це використані презервативи, іноді блювота, іноді і те, і інше".

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