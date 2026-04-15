З 17 квітня у Польщі почнуть діяти нові правила для працівників: що зміниться
- З 17 квітня 2026 року у Польщі медичні довідки про придатність до роботи видаватимуться в електронному форматі.
- Введення електронних медичних звітів супроводжуватиметься 6-місячним перехідним періодом, протягом якого зберігатиметься можливість видачі паперових документів.
Вже 17 квітня 2026 року набудуть чинності досить значні зміни щодо обов'язкових медичних оглядів на підприємствах. Зокрема, нові правила передбачають запровадження електронних медичних звітів.
Згідно з новими правилами електронні медичні звіти мають замінити паперову документацію, і вони автоматично завантажуватимуться до онлайн-акаунту пацієнта. Це має забезпечити й працівникам, і працедавцям легший доступ до необхідних документів, пише InPoland.
Що зміниться у медичних оглядах для працівників?
Роботодавцям та працівникам слід підготуватися до значних змін у проведенні медичних оглядів – адже відповідно до зміни у постанові Міністерства охорони здоров'я, медичні довідки про придатність до роботи з 17 квітня видаватимуться у новому електронному форматі.
Цей крок спрямований на те, аби оптимізувати документообіг та підвищити безпеку даних. Також згідно з новими правилами медичні висновки, що видані після медоглядів, будуть зберігатися та реєструватися у Медичній інформаційній системі, а потім автоматично переноситимуться до онлайн-акаунту пацієнта, пише RFM24.
Втім, впровадження електронних довідок зовсім не означає, що паперові документи негайно скасують. Перед цим буде 6-місячний перехідний період, коли лікарі все ще зможуть видавати сертифікати у паперовому форматі на порхання працівника, або ж на випадок технічних труднощів з доступом до системи.
Після запровадження змін лікар вже зможе видавати рекомендації щодо здоров'я безпосередньо працівнику – і вони можуть стосуватися і профілактичних заходів, і аспектів здоров'я, що не пов'язані з роботою безпосередньо. Вони будуть видимі тільки в онлайн-акаунті пацієнта та не передаватимуться працедавцю.
