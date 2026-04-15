З 17 квітня у Польщі почнуть діяти нові правила для працівників: що зміниться

Вже 17 квітня 2026 року набудуть чинності досить значні зміни щодо обов'язкових медичних оглядів на підприємствах. Зокрема, нові правила передбачають запровадження електронних медичних звітів.

Згідно з новими правилами електронні медичні звіти мають замінити паперову документацію, і вони автоматично завантажуватимуться до онлайн-акаунту пацієнта. Це має забезпечити й працівникам, і працедавцям легший доступ до необхідних документів, пише InPoland.

Що зміниться у медичних оглядах для працівників?

Роботодавцям та працівникам слід підготуватися до значних змін у проведенні медичних оглядів – адже відповідно до зміни у постанові Міністерства охорони здоров'я, медичні довідки про придатність до роботи з 17 квітня видаватимуться у новому електронному форматі.

Цей крок спрямований на те, аби оптимізувати документообіг та підвищити безпеку даних. Також згідно з новими правилами медичні висновки, що видані після медоглядів, будуть зберігатися та реєструватися у Медичній інформаційній системі, а потім автоматично переноситимуться до онлайн-акаунту пацієнта, пише RFM24.

Втім, впровадження електронних довідок зовсім не означає, що паперові документи негайно скасують. Перед цим буде 6-місячний перехідний період, коли лікарі все ще зможуть видавати сертифікати у паперовому форматі на порхання працівника, або ж на випадок технічних труднощів з доступом до системи.

Після запровадження змін лікар вже зможе видавати рекомендації щодо здоров'я безпосередньо працівнику – і вони можуть стосуватися і профілактичних заходів, і аспектів здоров'я, що не пов'язані з роботою безпосередньо. Вони будуть видимі тільки в онлайн-акаунті пацієнта та не передаватимуться працедавцю.

