Система EES запрацювала ще на двох ПП на кордоні з Польщею: що зміниться для українців

Пункти пропуску "Гребенне – Рава-Руська" та "Долгобичув – Угринів" підключили до європейської системи EES. Це повинно полегшувати процедуру перетину кордону для українців та інших громадян.

Тепер усі польські пункти пропуску, що межують з Україною у Львівській області, уже працюють у системі EES. Про це пише 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу.

Що варто знати українцям?

У 7 прикордонному Карпатському загоні повідомили, що цифрова система Entry/Exit System (EES), яку запровадили країни Європейського Союзу, спрямована на підвищення ефективності прикордонного контролю та рівня безпеки.

За новими правилами, громадяни країн, які не належать до ЄС, зокрема, й українці, при першому в'їзді до країн-учасниць проходять одноразову реєстрацію: робиться фотографія обличчя, а особи від 12 років здають чотири відбитки пальців. Після цієї реєстрації інформація зберігається в єдиній базі даних Євросоюзу, що дає змогу далі проходити кордон швидше.

Головні завдання системи – забезпечити комфорт для подорожніх, скоротити час на прикордонні процедури, підвищити рівень безпеки, забезпечити точний облік термінів перебування іноземців, а також протидіяти нелегальній міграції.

Система вже працює у деяких країнах-членах і має розгорнуту базу даних, що забезпечить стабільну швидкість оформлення без затримок.

Яка ситуація на інших пунктах пропуску?