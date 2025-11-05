Система EES запрацювала ще на двох ПП на кордоні з Польщею: що зміниться для українців
- Пункти пропуску "Гребенне – Рава-Руська" та "Долгобичув – Угринів" підключили до європейської системи EES для спрощення перетину кордону.
- Система EES забезпечує одноразову реєстрацію громадян з фотографією та відбитками пальців, що зберігаються в єдиній базі даних ЄС для прискорення майбутніх перетинів.
Пункти пропуску "Гребенне – Рава-Руська" та "Долгобичув – Угринів" підключили до європейської системи EES. Це повинно полегшувати процедуру перетину кордону для українців та інших громадян.
Тепер усі польські пункти пропуску, що межують з Україною у Львівській області, уже працюють у системі EES. Про це пише 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу.
Що варто знати українцям?
У 7 прикордонному Карпатському загоні повідомили, що цифрова система Entry/Exit System (EES), яку запровадили країни Європейського Союзу, спрямована на підвищення ефективності прикордонного контролю та рівня безпеки.
За новими правилами, громадяни країн, які не належать до ЄС, зокрема, й українці, при першому в'їзді до країн-учасниць проходять одноразову реєстрацію: робиться фотографія обличчя, а особи від 12 років здають чотири відбитки пальців. Після цієї реєстрації інформація зберігається в єдиній базі даних Євросоюзу, що дає змогу далі проходити кордон швидше.
Головні завдання системи – забезпечити комфорт для подорожніх, скоротити час на прикордонні процедури, підвищити рівень безпеки, забезпечити точний облік термінів перебування іноземців, а також протидіяти нелегальній міграції.
Система вже працює у деяких країнах-членах і має розгорнуту базу даних, що забезпечить стабільну швидкість оформлення без затримок.
Яка ситуація на інших пунктах пропуску?
У Польщі з 12 жовтня офіційно запрацювала система в’їзду-виїзду Entry/Exit System (EES). Раніше повідомлялося про можливі черги на пункті пропуску "Краківець", де фіксували близько 50 автомобілів, що чекали на виїзд з України.
Крім того, інформували про сповільнення руху у трьох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні. Зокрема, "Нижанковичі – Мальховіце, "Смільниця – Кросценко" та "Грушів – Будомєж" через нову систему EES.
Була інформація про можливе уповільнення руху ще на двох пунктах пропуску. Мовиться про "Ягодин – Дорогуськ" та "Устилуг – Зосин".