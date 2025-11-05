Система EES заработала еще на двух ПП на границе с Польшей: что изменится для украинцев
- Пункты пропуска "Гребенное – Рава-Русская" и "Долгобичув – Угринов" подключили к европейской системе EES для упрощения пересечения границы.
- Система EES обеспечивает одноразовую регистрацию граждан с фотографией и отпечатками пальцев, хранящихся в единой базе данных ЕС для ускорения будущих пересечений.
Пункты пропуска "Гребенное – Рава-Русская" и "Долгобичув – Угринов" подключили к европейской системе EES. Это должно облегчать процедуру пересечения границы для украинцев и других граждан.
Теперь все польские пункты пропуска, граничащие с Украиной во Львовской области, уже работают в системе EES. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.
Читайте также Новые правила на границе с Польшей: возможны очереди на 2 пунктах пропуска
Что стоит знать украинцам?
У 7 пограничном Карпатском отряде сообщили, что цифровая система Entry/Exit System (EES), которую ввели страны Европейского Союза, направлена на повышение эффективности пограничного контроля и уровня безопасности.
По новым правилам, граждане стран, не принадлежащих к ЕС, в частности, и украинцы, при первом въезде в страны-участницы проходят одноразовую регистрацию: делается фотография лица, а лица от 12 лет сдают четыре отпечатка пальцев. После этой регистрации информация сохраняется в единой базе данных Евросоюза, что позволяет дальше проходить границу быстрее.
Нерідко закордоном виникає потреба негайно здійснити грошовий переказ рідним додому. Не кожен сервіс, що є сьогодні на ринку, може гарантувати швидкість надсилання коштів – інколи операція може тривати декілька днів. Але це не про TransferGo! З ним гроші надійдуть за мить.
Главные задачи системы – обеспечить комфорт для путешественников, сократить время на пограничные процедуры, повысить уровень безопасности, обеспечить точный учет сроков пребывания иностранцев, а также противодействовать нелегальной миграции.
Система уже работает в некоторых странах-членах и имеет развернутую базу данных, что обеспечит стабильную скорость оформления без задержек.
Какова ситуация на других пунктах пропуска?
В Польше с 12 октября официально заработала система въезда-выезда Entry/Exit System (EES). Ранее сообщалось о возможных очередях на пункте пропуска "Краковец", где фиксировали около 50 автомобилей, ожидавших выезда из Украины.
Кроме того, информировали о замедлении движения в трех пунктах пропуска на украинско-польской границе. В частности, "Нижанковичи – Мальховице, "Смильница – Кросценко" и "Грушев – Будомеж" из-за новой системы EES.
Была информация о возможном замедлении движения еще на двух пунктах пропуска. Говорится о "Ягодин – Дорогуск" и "Устилуг – Зосин".