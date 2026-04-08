ЄС з 10 квітня запускає нову систему в'їзду й виїзду: що зміниться для українців

Починаючи з 10 квітня 2026 року в 29 європейських країнах запроваджують систему Entry/Exit System (EES). Цей механізм змінює порядок перетину кордону для громадян третіх держав, зокрема й українців.

Оновлені правила опублікували на сервісі дипломатичної підтримки ЄС. Передбачається також відмова від штампів у паспорті й перехід до цифрової реєстрації з використанням біометричних даних.

Що відомо про зміни в перетині кордону?

EES – це централізована електронна система, яка фіксуватиме всі в'їзди, виїзди та відмови у в'їзді до країн Шенгенської зони, а також збиратиме біометричні дані мандрівників, зокрема відбитки пальців і фотографії обличчя.

Ключова мета механізму полягає в тому, щоб автоматизувати контроль за строками перебування іноземців і підвищити рівень безпеки. Система стосуватиметься громадян країн поза ЄС, зокрема українців, які подорожують на короткий термін до 90 днів як туристи або з діловою метою без посвідки на проживання.

Водночас вона не поширюється на громадян Євросоюзу, людей із довгостроковими дозволами на проживання та тих, хто перебуває під тимчасовим захистом. До того ж, Ірландія та Кіпр поки залишаються поза її дією.

Під час першого перетину кордону потрібно буде пройти повну процедуру реєстрації:

відсканувати паспорт;

зробити фото обличчя;

здати відбитки пальців, за винятком дітей до 12 років.

Зібрані дані зберігатимуться до трьох років, що дозволить у майбутньому проходити контроль швидше. Якщо людина відмовиться надати біометричні дані, їй відмовлять у в'їзді. На початковому етапі впровадження можливі затримки, і в окремих аеропортах час очікування може сягати двох годин.

Власники біометричних паспортів зможуть скористатися автоматичними терміналами, що значно пришвидшить процедуру, тоді як зі звичайними паспортами контроль триватиме довше.

Додатково, Європейський Союз запустив застосунок Travel to Europe, який дає змогу частково підготуватися до проходження прикордонного контролю заздалегідь.

Зверніть увагу! При цьому EES автоматично відстежуватиме дотримання правила 90/180 днів. Це означає, що перевищення строку перебування фіксуватиметься одразу й може призвести до санкцій – від штрафів до заборони на в'їзд.

На що ще треба звернути увагу українцям за кордоном?