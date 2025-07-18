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18 липня, 15:07
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У Польщі заборонять викидати сміття у пакетах: в баках встановлюють пристрої для відстеження

Анастасія Кушпіт
Основні тези
  • У Польщі вводять нові правила сортування сміття, за які порушників каратимуть штрафами.
  • Контейнери оснащують RFID-мітками для відстеження порушень; жителі повинні використовувати промарковані контейнери для різних типів відходів.
  • Електронні відходи, ліки та батарейки слід здавати у спеціалізовані пункти збору.

Муніципалітети Польщі поступово вводять нові правила викидання сміття. А людей, які не сортуватимуть відходи належним чином, каратимуть значними штрафами.

Люди мають викидати сміття правильно і й відповідно позначені контейнери. Про це пише 24 Канал із посиланням на inPoland.

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У Польщі змінюють правила сортування сміття?

У багатьох муніципалітетах місцеві органи влади вирішили припинити роздавати людям безплатні пакети для сміття.

Жителі повинні викидати лише відходити, й у відповідно промарковані контейнери:

  • Синій контейнер – для паперу та картону, без бруду, жиру та пластикової плівки. Туди не можна кидати картонні пакети з-під молока чи соку, шпалери та туалетний папір не допускаються).
  • Зелений контейнер – для скла. Туди заборонено кидати порцеляну, лампочки, дзеркала або хімічні пакування.
  • Жовтий контейнер – для металів та пластику, включаючи композитну упаковку. Брудні упаковки, пінопласт та побутова техніка не допускаються.
  • Коричневий контейнер – для біовідходів, таких як: харчові залишки, листя та трава. Туди не можна викидати ґрунт, деревину або екскременти тварин.
  • Чорний контейнер – для змішаних відходів. Туди можна викидати все те, що заборонено кидати у попередні контейнери.

Зверніть увагу. Електронні відходи, ліки, батарейки та вживаний одяг варто здавати у пункти роздільного збору побутових відходів (PSZOK), або у пункти збору в магазинах та аптеках.

У деяких містах контейнери вже оснастили RFID-мітками, прив'язані до адрес – вони дозволяють відстежувати порушення. Власників нерухомості, які не сортують сміття, штрафуватимуть.