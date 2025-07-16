Вікторія переїхала до Варшави одразу після закінчення школи, щоб навчатися в університеті, і залишилася там працювати. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @viktoria.serehina.

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Плюси та мінуси Варшави

Перший плюс, який назвала дівчина – велика кількість українців.

Тут стільки українців, що інколи здається, що живеш десь у Києві. Просто з польськими вивісками. Тут вже стільки наших закладів, що просто не переходити,

– сказала вона.

Другий плюс, як зауважила Вікторія, пов'язаний із першим. У Варшаві дуже багато українських бізнесів. І це не тільки заклади, а ще й салони, спортзали та інші послуги. Там дуже багато наших бухгалтерів, юристів, сантехніків тощо.

Третім плюсом вона назвала те, що з Польщі дуже дешеві авіаквитки по всій Європі, та й по світу загалом. До прикладу, можна злітати в Італію всього за 100 злотих.

А тепер щодо мінусів. Першим дівчина назвала погоду. За її словами, з листопада по квітень там "неможливо жити" через дощ, вітер та вологу.

Другий мінус – великий попит на все. Пошук квартири – це голодні ігри. Хочеш у хороший заклад – стій у черзі. Треба до лікаря – почекай десь місяць,

– заявила Вікторія.

Останнім мінусом дівчина назвала сильну бюрократію. Вона зауважила: "добре, що є наші українці, які допоможуть з усіма цими питаннями".

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До слова, раніше ми писали про те, скільки потрібно заробляти у Польщі, щоб вистачало на всі потреби.